CTP, intrigat: „Nu mai știu ce să scriu de omul ăsta. Dar nu pot să nu scriu. Ce Dumnezeu poate să fie înlăuntrul său ca să-l mâne la așa ceva?”

Nole s-a dus la Shanghai Masters 1000 ca să lupte cu jucători cu cel puțin 10 ani mai tineri. Marii lui rivali, Federer și Nadal, au plecat din arenă în cerul zeilor tenisului. Simpla prezență a lui Novak Djoković într-un meci ATP e un miracol – te temi să nu se destrame, scrie Cristian Tudor Popescu într-o opinie publicată în GOLAZO.ro

Pe deasupra, căldura și umezeala Shanghaiului, care l-au îngenuncheat până și pe un cârlan vivace ca Holger Rune.

Rolex Masters nu-i lipsește din panoplie, Nole a mai câștigat turneul de vreo 4 ori. Are cele mai multe turnee Masters 1000 câștigate din istoria tenisului.

