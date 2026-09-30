CTP spune că guvernul Mureșan va pica la vot: „Nicușor Dan are următoarea alternativă” / De ce crede că nu vrea președintele anticipate

Cristian Tudor Popescu a declarat că este „evident” că guvernul Siegfried Mureșan nu va obține susținerea necesară la votul de miercuri din Parlament.

Premierul desemnat, care are nevoie de 233 de voturi în ședința de plen de miercuri, afirmase marți că are „în momentul de față între 170 și 233 de voturi”.

Comentând situația, marți seară, la B1 TV, Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe Nicușor Dan că știa „de la bun început că n-are nicio șansă domnul Siegfried Mureșan” și că decizia de a-l desemna pentru funcția de premier a fost luată pentru susținătorii care sunt „dezamăgiți de prestația” președintelui.

„Eu am simțul ridicolului foarte dezvoltat. Dacă m-aș apuca să calculez voturi acum pentru guvernul Mureșan… Să fim serioși! Evident că nu va trece. Domnul Nicușor Dan l-a și numit pe domnul Siegfried Mureșan cu un singur scop, să le spună susținătorilor săi, care sunt, în bună măsură, descurajați, dezamăgiți de prestația lui, chiar furioși destui dintre ei, «poftim, uite, l-am numit pe Siegfried, ce mai vreți?»”, a declarat CTP.

Gazetarul a vorbit despre alternativele pe care le vede el după eventuala respingere a guvernului Siegfried Mureșan de către Parlament.

„Acum, domnul Nicușor Dan are următoarea alternativă. Ori îl numește pe Grindeanu premier și îl invită să facă guvernul cum s-o pricepe – și domnul Grindeanu vreau să vă spun că are șanse considerabil mai mari decât domnul Siegfried Mureșan să facă un guvern –, ori îl numește, să zicem, pe domnul Nazare și se va face tot un guvern controlat de PSD, cu BNR, cu bucata aia de PNL și cine o mai fi, sau reușește PSD să se înțeleagă cu AUR”, a adăugat el.

CTP spune că Nicușor Dan nu vrea anticipate „pentru că sunt incontrolabile”

Gazetarul susține că președintele „nu vrea alegeri mai mult sau mai puțin anticipate, pentru că ele sunt incontrolabile”.

„De oamenii politici post-`89, alegerile astea populare sunt considerate o înjosire pentru ei. Păi, adevărați «boieri» erau ăia dinainte de `89, nomenclatura, domne` (…). Asta e o înjosire. Să te aleagă tot felul de mocofani!? Nu domne`, erau numiți de partid și cu asta basta”, a comentat ironic CTP.

Președintele Dan afirmase că „alegerile anticipate nu sunt o soluție”, într-o scurtă declarație de presă marți.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a declarat șeful statului.