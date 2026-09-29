Nicușor Dan, cu o zi înainte de votul pentru Guvernul Mureșan: „E momentul ca această criză politică să se încheie” / Ce spune despre anticipate

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, a spus președintele Nicușor Dan, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să voteze dacă învestește sau nu Guvernul Siegfried Mureșan.

Într-o scurtă declarație de presă acordată în contextul participării la evenimentul de lansare a volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, șeful statului a îndemnat partidele „să privească la interesul național”.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele susține că „există consens politic” pentru ca România să își păstreze „traiectoria financiară”.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a adăugat el.

Vot decisiv miercuri în Parlament

Votul pentru învestirea Guvernului Mureșan este programat pentru miercuri, de la ora 13, când premierul desemnat și cabinetul propus vor avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a primi încrederea Parlamentului.

Miercuri, în ziua în care Parlamentul votează Guvernul Mureșan, Nicușor Dan va fi plecat într-o vizită în Cehia.

Marți, cu o zi înainte de vot, premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că se află „în momentul de față între 170 și 233 de voturi”, iar discuțiile continuă.

El i-a criticat pe social-democrați pentru decizia de a nu-l susține și i-a îndemnat „să dea un semn de responsabilitate față de țară și să pună pentru prima dată țara înaintea partidului”.

În seara precedentă, Sorin Grindeanu reiterase că Siegfried Mureșan nu va primi niciun vot de la PSD și l-a acuzat pe premierul desemnat de „tupeu” și „aroganță”. „Acest domn chiar nu își dorește să fie prim-ministru”, a declarat liderul PSD, luni seară, la România TV.