Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă”

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat marți că va respinge orice propunere a Moscovei de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării, deoarece aceasta ar priva Kievul de liniile defensive și ar deschide calea armatei ruse pentru noi ofensive, informează Reuters.

Liderul ucrainean le-a spus reporterilor că problemele teritoriale ar trebui discutate după ce Rusia va accepta un armistițiu, iar garanțiile de securitate pentru Ucraina ar trebui să fie parte integrantă a acestei discuții.

Înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programat în Alaska, Zelenski a reiterat că Ucraina trebuie să fie implicată în orice fel de negocieri privind propriul său teritoriu. Trump a sugerat că un schimb de teritorii va face parte din orice acord ipotetic de pace.

Zelenski a spus că propunerea Rusiei era de a opri avansul trupelor sale în alte regiuni ucrainene, în schimbul retragerii forțelor Kievului din provincia Donbas, din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk.

Zelenski a precizat că Ucraina controlează încă aproximativ 30% din regiunea Donețk, adică aproximativ 9.000 de kilometri pătrați, și că are linii defensive puternic fortificate și controlează terenuri strategice înalte.

Orice retragere va crea o rampă de lansare pentru noi ofensive ale rușilor, a argumentat el.

„Putin va avea cale liberă atât către regiunile Zaporojie și Dnipro, cât și către Harkov”, a adăugat Zelenski.

„Problema teritorială nu poate fi separată de garanțiile de securitate”, a insistat liderul ucrainean.

„Ei nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi”

Tot marți, cu doar trei zile înaintea întrevederii din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Zelenski a exclus luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii celor două mari puteri, au relatat anterior în cursul zilei agențiile DPA și Agerpres.

„Ei nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi” a declarat președintele Ucrainei, conform agenției de știri RBC-Ukraine din Kiev.

Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că Donald Trump este conștient de acest lucru.

Cu toate acestea, a spus că întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și liderul de la Kremlin „poate fi, cu siguranță, importantă pentru parcursul lor bilateral”.

Șeful statului ucrainean și-a exprimat, de asemenea, încrederea că, în cele din urmă, va avea loc o întâlnire trilaterală între el, Trump și Putin pentru a încheia războiul care durează de aproape trei ani și jumătate.

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin doresc, de asemenea, să negocieze un sfârșit al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a notat DPA.

Donald Trump și-a exprimat în mod repetat dorința de a pune capăt vărsării de sânge cât mai rapid posibil.

La începutul săptămânii, președintele SUA a afirmat că nu va face o înțelegere cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina deoarece nu este responsabilitatea sa.

Aliații europeni ai Ucrainei și conducerea de la Kiev se tem că Putin și Trump ar putea lua împreună decizii pe seama Ucrainei.

Ucraina se apără de mai bine de trei ani, cu sprijin occidental, împotriva invaziei ruse.