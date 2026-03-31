Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice

Autoritățile din Italia au respins cererea Statelor Unite de a folosi baza Sigonella din Sicilia, o instalație militară utilizată intens de marina SUA și forțele NATO, în principal pentru operațiuni aeriene în Marea Mediterană, relatează marți Corriere della Sera.

Conform sursei citate, șeful Statului Major din cadrul Forțelor Armate Italiene, generalul Luciano Portolano, l-a informat pe ministrul Apărării, Guido Crosetto, în urmă cu câteva nopți, că mai multe aeronave americane plănuiau să aterizeze la Sigonella înainte de a pleca spre Orientul Mijlociu, fiind implicate în războiul cu Iran.

Bombardierele americane nu au solicitat autorizație și nici nu s-au consultat cu armata italiană, Portolano fiind informat despre planurile SUA în timp ce aeronavele erau deja în aer.

Conform acordului dintre cele două țări, avioanele nu puteau ateriza decât în caz de urgență.

După efectuarea verificărilor inițiale, Portolano a primit ordin de la Crosetto să respingă cererea SUA de aterizare, deoarece s-a stabilit că zborurile nu erau acoperite de tratatul dintre cele două țări, care prevede să existe o consultare prealabilă, potrivit presei din peninsulă.

Primele verificări au confirmat că nu este vorba de zboruri obișnuite sau logistice și, prin urmare, acestea nu sunt incluse în tratatul încheiat de SUA cu Italia.

Ministrul Apărării de la Roma a declarat recent că orice alte operațiuni trebuie să primească acordul în Parlament.

„Ne angajăm să supunem votului Parlamentului orice operațiune care nu este prevăzută în tratate și care, prin urmare, trebuie autorizată”, a declarat Crosetto în forul legislativ al țării membre NATO.

De altfel, opoziţia italiană i-a cerut anterior premierului Giorgia Meloni să nu permită folosirea bazelor americane din țară în războiul cu Iranul.

Corriere della Sera notează că decizia va avea un impact inevitabil asupra relațiilor dintre Italia și Statele Unite.

Italia nu este prima țară de la care SUA au primit un refuz în privința utilizării bazelor pentru conflictul din Orientul Mijlociu.

Spania a blocat accesul SUA la bazele sale militare și spațiul său aerian pentru operațiuni în Iran.