Cu cât va crește șomajul în România în urma concedierilor din administrația locală / Bolojan: Mediul privat poate să angajeze o mare parte din acești oameni

Premierul Ilie Bolojan susține că mediul privat din România va putea absorbi o parte dintre angajații din administrația locală care ar urma să fie concediați. „În momentul de faţă, mediul privat din România din foarte multe locuri nu are pe cine angaja”, a răspuns premierul întrebat, marți, de reporterul HotNews cu cât va crește șomajul în urma restructurărilor din administația locală.

Ilie Bolojan a evitat un răspuns clar despre șomaj, iar în urma insistențelor reporterului a reluat ideea că unii dintre cei disponibilizați vor fi preluați de companiile private.

„V-am spus că societățile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni, pentru că este nevoie de angajați pe piața forței de muncă privată, și știți asta, în toată România”, a spus Bolojan.

Care este situația șomajului în acest moment și cum se vor resimți disponibilizările

Premierul a vorbit, marți, despre tăierea a 13.098 posturi din unitățile administrativ-teritoriale.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul șomerilor estimat pentru iulie 2025 a fost de 471.200. Dacă adăugăm cei peste 13.000 de noi șomeri, numărul lor ar crește la 484.300 de șomeri, ceea ce înseamnă o creștere cu 2,8%.

Rata șomajului, calculată ca raport al numărului de șomeri în populația activă ar urca de la 5,8% în prezent, cât arată datele INS, la circa 6%.

„Cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulți bani de la statul român și nu vom fi puși în situația să creștem taxe și impozite, vom putea continua investiții care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investițiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale în care se câștigă bani în mod cinstit”, a declarat, marți, premierul Ilie Bolojan.

