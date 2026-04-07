Cu ce ajută Rusia, concret, Iranul în război. Spionajul ucrainean a intrat pe fir și dezvăluie amploarea sprijinului

Sateliții ruși au realizat zeci de fotografii aeriene detaliate ale unor facilități militare și obiective critice din Orientul Mijlociu pentru a ajuta Iranul să lovească forțele americane și alte ținte, arată o evaluare a serviciilor ucrainene de informații, scrie marți Reuters.

Concluziile evaluării, analizate de agenția internațională de presă, evidențiază, de asemenea, că hackerii ruși și iranieni colaborează în domeniul cibernetic. Aceste informații reprezintă cea mai detaliată relatare de până acum despre modul în care Rusia oferă sprijin secret Iranului de când Israelul și SUA au lansat atacul lor comun, pe 28 februarie.

Sateliții ruși, potrivit raportul nedatat al serviciilor secrete ucrainene, au efectuat cel puțin 24 de examinări asupra unor zone din 11 țări din Orientul Mijlociu în perioada 21-31 martie, acoperind 46 de „obiective”, inclusiv baze militare americane și ale altor țări, precum și aeroporturi și câmpuri petroliere.

La câteva zile după ce au fost spionate din satelit, bazele militare și cartierele generale au fost ținta rachetelor balistice și a dronelor iraniene, arată raportul, în ceea ce documentul descrie drept un pattern clar.

O sursă militară occidentală și o sursă regională din domeniul securității au declarat pentru Reuters că informațiile lor indică, de asemenea, o activitate intensă a sateliților ruși în regiune și au afirmat că imaginile obținute au fost partajate cu Iranul.

Nouă misiuni de supraveghere au acoperit părți din Arabia Saudită, inclusiv cinci deasupra orașului militar King Khalid, lângă Hafar Al-Batin, într-o aparentă încercare de a localiza elemente ale sistemului de apărare aeriană THAAD fabricat de SUA, mai arată evaluarea serviciilor secrete ucrainene.

Zonele din Turcia, Iordania, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au fost, de asemenea, supravegheate prin satelit de două ori, în timp ce locații din Israel, Qatar, Irak, Bahrain și baza navală Diego Garcia au fost spionate o singură dată, menționează raportul.

Într-o tendință emergentă, adaugă evaluarea, sateliții ruși au supravegheat activ Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru o cincime din fluxurile globale de petrol și GNL (gaze naturale lichefiate), strâmtoare în care Iranul a impus un blocaj de facto tuturor navelor, cu excepția celor „neostile”.

Canal permanent de comunicare

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că niciun sprijin extern acordat Teheranului de către vreo țară nu afectează succesul operațional al Statelor Unite în atacurile aeriene asupra Iranului. Ministerul iranian de Externe nu a făcut niciun comentariu imediat. Ministerul Apărării din Rusia, țară care a invadat Ucraina în urmă cu patru ani, nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Liderii europeni l-au presat pe șeful diplomației americane, Marco Rubio, cu privire la această problemă luna trecută, în cadrul unei reuniuni a G7. Doi diplomați au declarat că Rubio nu a răspuns, deși a catalogat public ajutorul rușilor acordat Iranului ca fiind nesemnificativ.

Evaluarea ucraineană mai relevă că schimbul de imagini din satelit a fost organizat printr-un canal de comunicații permanent utilizat de Rusia și Iran și că schimburile de informații ar putea fi facilitate și de spioni militari ruși staționați la Teheran.

Sursa din domeniul securității regionale a confirmat un incident specific detaliat în evaluarea ucraineană, care a fost dezvăluit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută.

În acel incident, un satelit rus a capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca Iranul să bombardeze facilitatea, pe 27 martie, lovind o aeronavă sofisticată E-3 Sentry AWACS a armatei americane, se mai arată în evaluare.

Un satelit rus a survolat același loc pe 28 martie pentru a evalua impactul atacului, conform documentului serviciilor secrete ucrainene.

Parteneriat strategic

Rusia și Iranul și-au aprofundat legăturile militare de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022.

În special, Kievul și Occidentul afirmă că Iranul a furnizat Rusiei drone de atac Shahed cu rază lungă de acțiune, pe care armata rusă le-a folosit pentru a bombarda Ucraina, Moscova dezvoltând în același timp propriile variante ale acestui tip de dronă, mai sofisticate. Iranul neagă că ar fi furnizat arme folosite împotriva Ucrainei.

Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat apoi un Tratat privind Parteneriatul Strategic Cuprinzător în ianuarie anul trecut.

Articolul 4 al tratatului prevede că „pentru a consolida securitatea națională și a combate amenințările comune, serviciile de informații și de securitate ale părților semnatare fac schimb de informații și experiență”.

Grupări de hackeri

Evaluarea serviciilor secrete ucrainene și sursa din domeniul securității regionale au afirmat că Rusia pare să ofere asistență Iranului și în domeniul cibernetic.

Grupările de hackeri controlate de Iran și-au intensificat operațiunile de la sfârșitul lunii februarie, vizând în principal infrastructura critică și companiile de telecomunicații din Golf, au afirmat acestea.

Evaluarea ucraineană mai arată că grupările de hackeri ruși și iranieni interacționează prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram și remarcă colaborarea dintre grupurile ruse „Z-Pentest Alliance”, „NoName057(16)” și „DDoSia Project” și grupul iranian „Handala Hack”.

De exemplu, luna trecută, se menționează că grupuri precum Handala Hack au publicat un avertisment pe Telegram cu privire la atacuri asupra sistemelor de informații și comunicații ale companiilor energetice israeliene.

Grupările ruse de hackeri au publicat simultan datele de autentificare pentru sistemele de control ale unor infrastructuri critice din Israel, menționează raportul.

Grupările de hackeri iranieni au folosit, de asemenea, anumite tehnici în cadrul operațiunilor care indică faptul că le-au obținut de la hackeri ai serviciilor de informații militare ruse, conform aceleiași surse.

De exemplu, raportul precizează că grupările de hackeri iranieni „Homeland Justice” (UAC-0074) și „Karmabelow80” au folosit ProfitServer, un furnizor rus de VPS din Chelyabinsk, pentru a înregistra domenii.