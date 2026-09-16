Cu ce mandate merg partidele la Cotroceni. Kelemen propune o nouă soluție pentru ieșirea din criză

Cu o zi înaintea consultărilor de la Cotroceni, partidele rămân pe aceleași poziții de negociere.

PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte social-democrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. UDMR propune o a treia variantă, un guvern de „experți”.

Pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate.

În discuțiile din partide și cu Nicușor Dan alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri: Alexandru Nazare și Luca Niculescu.

Neacșu: „Să așteptăm nominalizarea”

Marian Neacșu, unul dintre negociatorii majorității PSD din Parlament, a spus că social-democrații vor menține deciziile luate în ședința de la Sinaia: vor susține doar un guvern politic PSD sau format în jurul PSD.

Întrebat dacă social-democrații au cele 233 de voturi necesare învestirii unui guvern, Neacșu a spus că trebuie „să așteptăm nominalizarea”. Liderul PSD a precizat că negociatorii PSD „au fost activi toată perioada”.

Despre varianta PSD-AUR, Marian Neacșu spune că „discuții putem să facem cu toată lumea”, dar că în momentul acesta nu există varianta unui executiv din care să facă parte PSD și AUR.

De asemenea, el a negat faptul că social-democrații au negociat majoritatea și cu parlamentari de la AUR.

PNL și USR nu vor PSD în guvern

PNL și USR merg la Cotroceni cu același mandat pe care și l-au asumat public la începutul verii, alături de UDMR: propunerea comună Siegfried Mureșan și alternanța la guvernare cu PSD. Totuși, există loc de discuții.

„Ilie Bolojan a spus că dacă nu se acceptă varianta pe care noi am propus-o – o alternanță la guvernare a PNL-USR-UDMR, respectiv PSD – atunci putem discuta alte variante, dar sub nicio formă nu un guvern din care să facă parte PSD”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.

Liberalii așteaptă desemnarea președintelui pentru a discuta, din nou, punctual în partid o eventuală susținere.

„Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua deciziile care se impun”, a mai spus Bogdan.

Dinspre USR, deputatul Alexandru Dimitriu a prezentat drept soluție pentru deblocare alegerile anticipate.

„În momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie activat și e normal să fie așa”, a declarat Dimitriu, miercuri, în Parlament.

Kelemen Hunor are o nouă propunere

Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că două variante sunt de luat în calcul: un guvern în jurul PSD sau un guvern tehnocrat.

În opinia sa ar mai fi un scenariu de luat în calcul.

„O a treia variantă, undeva la mijloc, dar despre care nu am discutat, un Guvern alcătuit din oameni, funcționari, cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți. Oameni care au lucrat și cu PNL, și cu PSD, și cu PD, și cu noi, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență. Nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor, din zona de business”, a spus liderul UDMR.

În plus, Kelemen a spus că linia roșie a Uniunii rămâne valabilă – nu va face parte dintr-o majoritate cu voturi de la AUR.

Peiu: AUR nu va vota un guvern din care nu facem parte

Parlamentarii AUR au decis să meargă mâine la Cotroceni cu același mandat: nu vor vota un guvern din care nu fac parte.

„Îi vom spune că suntem într-o situație complicată de blocaj, nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate”, a declarat Petrișor Peiu la Parlament.

Numărul doi din AUR spune că, dacă președintele va insista asupra noului guvern, îi vor transmite că „nu vom vota un guvern din care nu facem parte”.