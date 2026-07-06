Cu ce obiective merge România la summitul NATO de la Ankara. Oana Țoiu: „Marea Neagră nu este o miză doar pentru România”

România va participa la summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie, cu o serie de obiective stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), între care consolidarea securității maritime la Marea Neagră, întărirea Flancului estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina, a declarat luni ministra interimară de Externe, Oana Țoiu.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută alături de ministra de Externe a Canadei, Anita Anand, aflată în vizită la București.

Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai NATO, găzduită de Turcia, are loc în perioada 7-8 iulie.

„România se pregăteşte pentru summit-ul de la Ankara pe obiectivele care au fost decise în şedinţa CSAT. Vorbim în primul rând despre securitate maritimă şi securitate pe Flancul estic, unde România la Summit-ul de la Ankara va continua discuţiile avute pe parcursul ultimului an, după Summit-ul de la Haga, privind necesitatea creşterii capabilităţilor prezente atât din perspectiva securităţii maritime cât şi pe Flancul estic”, a afirmat Oana Țoiu, citată de News.ro.

Șefa diplomației române a subliniat că unul dintre obiectivele reuniunii este reafirmarea angajamentului aliaților pentru apărarea colectivă.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Țoiu a afirmat că România susține continuarea sprijinului aliat până la încheierea conflictului.

„Vorbim de continuarea sprijinului aliat pentru rezilienţa necesară în războiul de agresiune nejustificată al Rusiei împotriva Ucrainei. Este interesul de securitate al României ca la graniţa noastră războiul să se termine cu o pace sustenabilă şi o pace durabilă iar pentru acest lucru angajamentul comun NATO pentru a susţine acest proces de pace şi rezilienţă necesară până la acel moment este unul dintre obiective”, a mai spus Țoiu.

„Marea Neagră nu este o miză doar pentru România, ci şi pentru Turcia şi Bulgaria şi de fapt este o miză pentru întreg spaţiu aliat, pentru că protejarea ei şi menţinerea securităţii maritime este un element cheie pentru a asigura fluxurile comerciale necesare, cât şi protecţia infrastructurii critice, fie că vorbim de cablurile submarine sau de platformele pentru energie”, a adăugat Oana Ţoiu.

Oana Țoiu a anunțat că, în marja summitului NATO, România va participa și la forumul industriei de apărare, cu o delegație formată din companii private și de stat, selectate de Ministerul Economiei.

„Mâine are loc o zi importantă pentru România din perspectiva forumului industriilor de apărare. România participă cu o delegaţie selectată de Ministerul Economiei, de companii atât cu capital privat cât şi capital de stat, pentru că poziţionarea României pe parcursul Summitului şi a evenimentelor conexe inclusiv Formul de industrie este şi de furnizor de securitate. Avem această responsabilitate împreună cu Bulgaria, cu Turcia, cu sprijinul Canadei. Avem această responsabilitate, inclusiv în protecţia securităţii maritime”, a menţionat ea.