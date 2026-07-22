Cu „conturile curate”. Cum arăta ultima declarație de avere a lui Ionel Arsene, liderul PSD fugit din țară, cu care s-a întâlnit Marcel Ciolacu la un hotel de lux din Italia

Arsene, pe atunci încă președinte al CJ Neamț, deținea un apartament de 84 de mp și mai avea împrumutați 135.000 de lei. Era însă plin de datorii: peste 200.000 de euro și 135.000 de lei.

Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, dar apucase să fugă în Italia. Pe site-ul ANI, ultima declarație de avere a acestuia data din 2022.

Fostul președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene (53 de ani), locuiește de trei ani în Italia, acolo unde a fugit după condamnarea definitivă de 6 ani și 8 luni din România. La sfârșitul lui iunie, s-a întâlnit, potrivit imaginilor publicate de Hotnews , într-un hotel de lux din Italia, cu fostul premier și actual șef al CJ Buzău, Marcel Ciolacu. Când a plecat din România, Arsene avea pe hârtie, o avere modestă, potrivit declarațiilor sale de avere.

De altfel, lista de declarații de avere depusă de Arsene de-a lungul timpului, din care la un moment dat nu mai apare soția sa, arată că bunurile acestuia au tot dispărut de-a lungul timpului: un teren intravilan de 20-25.000 mp, o casă de 349 de mp, un Mercedes, împrumuturi.

Niciodată conturi bancare declarate

Au rămas însă datoriile, inclusiv un credit la bancă pe care trebuia să-l plătească pănă în 2032.

Șirul de declarații de avere mai arată un lucru: că Arsene nu a avut niciodată din 2012 încoace, conturi bancare mai mari de 5.000 de euro, pragul de la care acestea trebuie declarate.

Întâlnirea cu Ciolacu la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Între timp, fostul lider PSD figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române.