Cu „conturile curate”. Cum arăta ultima declarație de avere a lui Ionel Arsene, liderul PSD fugit din țară, cu care s-a întâlnit Marcel Ciolacu la un hotel de lux din Italia
Fostul președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene (53 de ani), locuiește de trei ani în Italia, acolo unde a fugit după condamnarea definitivă de 6 ani și 8 luni din România. La sfârșitul lui iunie, s-a întâlnit, potrivit imaginilor publicate de Hotnews, într-un hotel de lux din Italia, cu fostul premier și actual șef al CJ Buzău, Marcel Ciolacu. Când a plecat din România, Arsene avea pe hârtie, o avere modestă, potrivit declarațiilor sale de avere.
- Arsene ceruse trei milioane de lei mită. Faptele pentru care a fost judecat avuseseră loc cu un deceniu în urmă.
- Conform unui referat al procurorilor DNA, citat de Digi 24, în perioada în care era lider al organizației PSD Neamț, Arsene a primit 100.000 de euro de la Gheorghe Ștefan, fost primar PDL din Piatra Neamț.
- În 2015, pe când era deputat, Arsene a cerut unui om de afaceri un comision de 5% din „din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale”, acuza DNA, potrivit Digi24.
- Statul italian a refuzat extrădarea lui Arsene, care a susținut prin avocații săi că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.
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Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, dar apucase să fugă în Italia. Pe site-ul ANI, ultima declarație de avere a acestuia data din 2022.
Arsene, pe atunci încă președinte al CJ Neamț, deținea un apartament de 84 de mp și mai avea împrumutați 135.000 de lei. Era însă plin de datorii: peste 200.000 de euro și 135.000 de lei.