FOTO: Marcel Ciolacu, întâlnire „de cinci stele” în Italia cu un fost lider PSD, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internaționali a Poliției Române 

HotNews publică fotografii de la întâlnirea a doi președinți de Consilii Județene – unul activ, Marcel Ciolacu, și celălalt „fost”, Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Fost șef CJ în Neamț, politicianul social-democrat Ionel Arsene a fost condamnat în România la 6 ani și 8 luni de închisoare în România pentru că a primit o mită de 100.000 de euro.

Înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată.

O instanță din Bari i-a dat câștig de cauză fostului politician, după ce avocații săi au susținut că „România nu e un model de bune practici”, iar Ionel Arsene „are o stare critică de sănătate, incompatibilă cu predarea sa autorităților române”.

Statul român îl consideră în continuare fugar pe Ionel Arsene, care se află pe lista urmăriților internaționali a Poliției Române.

Marcel Ciolacu, la Consiliul Județean Buzău, la întrebarea HotNews despre întâlnirea cu Ionel Arsene. „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”

Pe site-ul Poliției Române, Ionel Arsene este căutat pentru „trafic de inflluenți și luare și dare de mită”

La finalul lunii iunie 2026, fostul premier Marcel Ciolacu, însoțit de partenera sa de viață, și Ionel Arsene, alături de familie, au petrecut câteva zile în nordul Italiei. Fotografiile primite de HotNews de la un martor ocular îi arată pe cei doi foști colegi de partid la masă pe terasa Villa Cortine Palace, hotel aflat într-o vilă de la sfârșitul secolului 19.

Arsene și-a lăsat barbă

Scena are loc la micul dejun al zilei de 25 iunie 2026. Villa Cortine Palace are locuri de mic dejun în interior și pe terasă, unde sunt cinci-șase mese. La una dintre aceste mese din exterior s-a așezat grupul de români.

Marcel Ciolacu este îmbrăcat în blugi și cu o cămașă albă. Ionel Arsene și-a lăsat barbă, față de perioada când era politician activ în România. Arsene poartă și el cămașă albă și are ochelari de soare.

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Am blurat fețele însoțitorilor, pentru că am apreciat că interesul public nu este corelat cu familiile, ci este circumscris la cei doi foști colegi de partid. Unul este politician activ, Marcel Ciolacu, iar celălalt este considerat fugar de către statul român, Ionel Arsene.

Marcel Ciolacu a fost președinte al PSD, prim ministru și acum este șef al Consiliului Județean Buzău. Ionel Arsene a fost șef de Consiliu Județean în Neamț, președintele PSD Neamț și membru în Comitetul Executiv Național al PSD.

„Da, i-am văzut”

„Ciolacu, Arsene și cei care i-au însoțit au venit îmbrăcați casual la micul dejun pentru că hotelul este unul exclusivist, costă cam 800 de euro camera pe noapte, este elegant și există un cod tacit asumat de oaspeți”, a explicat pentru HotNews un martor ocular a prezenței celor doi politicieni la micul dejun de la Villa Cortine.

Din cauza sensibilității subiectului, persoana a solicitat ca discuția să fie confidențială. „Da, i-am văzut, erau acolo, însoțiți de familii”, a confirmat el imaginile intrate în posesia HotNews.

Cât costă camerele la Villa Cortine

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Pe platforma de rezervări booking.com, prețurile pentru o cameră la Villa Cortine Palace încep de la 800 de euro, în timpul sezonului de vară. Pot urca până la 1.600 de euro, în funcție de camera aleasă – vedere, spațiu.

Pentru luna iulie, nu mai sunt camere libere, însă o simulare pentru o noapte în august arată prețuri între 958 de euro pentru o cameră cu vedere spre lac și 1.664 de euro – pentru o cameră cu terasă și vedere spre lac.

Lacul Garda este cel mai mare lac glaciar din Italia, aflat în apropiere de Verona, iar Sirmione, aflat la 40 de km distanță, este una dintre destinațiile de top pentru cei care vizitează zona. Este similar cu Como de pe malul lacului cu același nume.

Sirmione are o populație de aproximativ 8.450 de locuitori și atrage anual 1,3 milioane de turiști.

Comuna Sirmione, Italia. Sursa foto: Dreamstime

Arsene a fugit în Italia înainte de sentință

Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, după ce a cerut peste trei milioane de lei mită.

Faptele pentru care a fost judecat avuseseră loc cu un deceniu în urmă.

Conform unui referat al procurorilor DNA, citat de Digi 24, în perioada în care era lider al organizației PSD Neamț, Arsene a primit 100.000 de euro de la Gheorghe Ștefan, fost primar PDL din Piatra Neamț. Arsene îi promisese ca o să determine Agenția Națională de Integritate să constate incompatibiliatea unui adversar politic al lui Ștefan.

În 2015, pe când era deputat, Arsene a cerut unui om de afaceri un comision de 5% din „din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale”, acuza DNA, potrivit Digi24.

Decizia definitivă a fost pronunțată de Curtea de Apel Brașov: 6 ani și 8 luni închisoare. Însă, Arsene a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței. Liderul PSD a ajuns ulterior pe lista celor mai căutați infractori. Pe aceeași listă este și astăzi.

S-a predat, urma să fie extrădat. A fost eliberat

Au urmat ani de luptă în instanță pentru extrădarea sa din Italia în România. Arsene s-a predat în Bari.

A fost apoi judecată extrădarea sa, iar în noiembrie 2023, Alina Gorghiu, atunci ministru al Justiției, anunța: „Curtea de Casație din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene autorităților din România. Hotărârea este definitivă”.

Doar că decizia nu a fost definitivă. Extrădarea lui a fost suspendată de instanța din Bari, după ce cei doi avocați italieni ai fostului baron PSD au reclamat „încălcarea gravă a legislației interne și europene” de către instanța care a decis aducerea în țară a lui Arsene.

Ei au susținut că Arsene suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foate mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România, a scris Corriere dela Calabria.

În 2025, Arsene invoca „starea critică de sănătate, incompatibilă cu predarea sa autorităților române”

„România nu este nicidecum un model de cele mai bune practici” în privința condițiilor din penitenciare, au mai spus atunci avocații lui Arsene.

În iunie 2025, recursul procurorului general din Bari pentru extrădarea în România a lui Arsene a fost respinsă și de Curtea Supremă din Italia, a explicat Europa Liberă.

Pe 17 iunie 2025, publicația Bari Today scria despre „starea critică de sănătate, incompatibilă cu predarea sa autorităților române” a lui Arsene.

„Ionel Arsene va rămâne în Italia, unde va continua să primească tratament la o unitate medicală competentă”, a consemnat Bari Today.

Marcel Ciolacu: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”

În cursul zilei de marți, HotNews a încercat să-i contacteze pe Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi nu au răspuns. Le-am trimis mesaje că vrem să discutăm despre întâlnirea lor. Nu au răspuns.

Miercuri, am mers la Buzău. L-am întâlnit pe Marcel Ciolacu, la intrarea în Consiliul Județean. L-am întrebat dacă s-a întâlnit la finalul lunii iunie cu Ionel Arsene. Marcel Ciolacu a răspuns: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

A continuat să meargă spre Consiliul Județean, unde este președinte.

Am continuat să-l întrebăm dacă nu consideră de interes public pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar. Marcel Ciolacu a continuat să meargă, nu a răspuns și a intrat în clădire, fără a infirma întâlnirea cu Arsene în niciun moment.

HotNews a încercat din nou să ia legătura cu el, dar răspunsul Consiliului Județean a fost acela că programările pentru discuții se fac în avans. Am programat o întâlnire în audiență pentru marțea viitoare cu președintele CJ Buzău Marcel Ciolacu.