Cu o zi înainte de sosirea lui Trump la Davos, Ursula von der Leyen i-a transmis liderului SUA avertismentul ferm al UE pe tema Groenlandei

Suveranitatea Groenlandei este „nenegociabilă”, iar răspunsul UE va fi „ferm, unit și proporțional” a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, marți, la Davos, potrivit Reuters și Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat marți Washingtonul să nu se amestece în Groenlanda și a declarat că răspunsul Europei la amenințările președintelui american Donald Trump va fi „neclintit”.

„A ne arunca într-o spirală descendentă periculoasă nu ar face decât să ajute tocmai adversarii pe care suntem atât de hotărâți să-i ținem departe de peisajul nostru strategic”, a declarat von der Leyen în cadrul unui discurs special la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Așadar, răspunsul nostru va fi ferm, unit și proporțional”, a spus ea.

Suveranitatea Groenlandei este „nenegociabilă”, a adăugat von der Leyen. „Poporul suveran este cel care decide propriul viitor”, a spus președinta Comisiei Europene.

Dar ea a făcut apel la spiritul tranzacțional al lui Trump: „În politică, ca și în afaceri: o înțelegere este o înțelegere. Iar când prietenii își strâng mâinile, acest gest trebuie să însemne ceva”, a afirmat ea.

Ea a subliniat că ultimele amenințări ale lui Trump cu impunerea de taxe vamale împotriva țărilor UE, ca represalii pentru trimiterea de trupe în Groenlanda, au fost o „greșeală”, care a golit de conținut spiritul acordului încheiat vara trecută între Washington și Bruxelles.

Von der Leyen a subliniat că lucrează la un pachet de măsuri pentru sprijinirea securității în Arctica.

UE lucrează, de asemenea, la „o creștere masivă a investițiilor europene în Groenlanda”, a spus ea, pentru a sprijini economia și infrastructura locală.

Președinta Comisiei a mai declarat că UE va colabora cu SUA și alți parteneri în ceea ce privește securitatea în Arctica în sens larg, adăugând că creșterea planificată a cheltuielilor pentru apărare ar putea fi utilizată pentru „capacitatea europeană de spargere a gheții și alte echipamente vitale pentru securitatea în Arctica”.

Socialiștii și liberalii sunt sătui de dialogul cu Trump

UE a pregătit un pachet de taxe vamale care ar putea fi activate dacă Trump își duce la îndeplinire amenințarea cu sancțiuni economice la adresa statelor care au sprijinit activ Danemarca în Groenlanda. Iar instrumentul anti-coerciție, puternica armă economică a blocului comunitar, este și ea luată în calcul.

În vreme ce popularii europeni, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, au fost mai reținuți, liberalii și socialiștii s-au declarat gata de a intra în conflict comercial cu SUA.

Discuțiile cu Donald Trump s-au dovedit ineficiente, iar Bruxelles ar trebui să-și folosească întregul arsenal comercial și de reglementare pentru a arăta Washingtonului că vorbește serios, au declarat marți în Parlamentul European liderii grupurilor socialiste și liberale din Parlamentul European.

Aceștia au respins o strategie mai conciliantă susținută de aliații lor din Partidul Popular European, Germania și Italia, care sunt în favoarea menținerii calmului, evitării amenințărilor publice și continuării diplomației în spatele ușilor închise.

„Vedem că tactica negocierii nu este o tactică, nu funcționează”, a declarat Valérie Hayer, președinta grupului liberal Renew Europe, adăugând că UE ar trebui să-și folosească piața internă de 400 de milioane de locuitori ca „pârghie” și să lanseze „arsenalul de descurajare de care dispunem împotriva Statelor Unite”.

Măsurile includ aplicarea de taxe vamale asupra produselor americane cheie, în special cele produse în statele controlate de republicani, precum și restricționarea accesului companiilor americane la piața UE.

„L-aș întreba pe Donald Trump dacă este gata să le spună companiilor americane că s-a terminat, că nu vor mai avea acces. Nu cred că companiile americane, inclusiv giganții digitali, sunt gata să renunțe la piața noastră. Cu siguranță nu”, a spus ea.

Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei să lanseze instrumentul său anti-coerciție a declarat și președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Iratxe García.

„Este clar și evident că acesta este un instrument pe care Uniunea Europeană ni l-a dat pentru a ne apăra împotriva atacurilor comerciale, așa cum este cel al administrației Trump, și considerăm că acestea sunt instrumente care trebuie activate”, a afirmat ea.

O nouă strategie de securitate

În vreme ce a pledat pentru menținerea relației transatlantice, președinta Comisiei Europene a recunoscut că situația de securitate a Europei s-a schimbat, în urma mișcărilor lui Trump.

„Cred că Europa trebuie să se adapteze la noua arhitectură de securitate și la realitățile cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat von der Leyen, fără a-l menționa în mod specific pe Trump.

„De aceea, Europa își pregătește propria strategie de securitate, pe care intenționăm să o publicăm în cursul acestui an”, a spus ea.

Ea a anunțat pentru prima dată strategia săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă în Cipru, pentru a „recunoaște schimbările și nevoile geostrategice” și a calcula „răspunsul adecvat” al UE.

„O nouă Europă este deja în curs de apariție”

Von der Leyen a pledat în discursul său și pentru construirea unei Europe independente din punct de vedere economic.

Șocurile geopolitice „seismice” ar trebui să împingă Uniunea Europeană să „se schimbe permanent” și să profite de ocazie pentru a construi o „nouă Europă independentă”, a declarat președintele Comisiei Europene la Davos.

„Această nouă Europă este deja în curs de apariție”, a declarat von der Leyen, dedicând o parte semnificativă a discursului său pentru a sublinia legăturile tot mai strânse ale UE cu țări din întreaga lume, precum blocul Mercosur din America de Sud, Indonezia, Mexic și India.

„Europa dorește să facă afaceri cu centrele de creștere din prezent și cu puterile economice ale acestui secol”, a afirmat ea.

Trump vine miercuri la Davos

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a fost de acord să participe la o întâlnire „a mai multor părți” cu privire la Groenlanda în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, după ce a purtat o conversație telefonică „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trump este așteptat la forum miercuri. „Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a scris el.

Dar veștile nu au fost încurajatoare pentru nimeni, mai ales că Trump și-a însoțit anunțul de diverse alte amenințări, la adresa Franței sau a Groenlandei.

Acțiunile europene și contractele futures de pe Wall Street au scăzut pentru a doua zi consecutiv, în timp ce dolarul și titlurile de stat americane au înregistrat, de asemenea, scăderi, investitorii continuând să evite activele americane.

Tensiuni tot mai mari

Comentariile lui Trump vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Europa și Washington cu privire la amenințările președintelui american de a confisca insula arctică.

Luni, Danemarca a trimis o „contribuție substanțială” de soldați și pe șeful armatei sale pe insulă, pe lângă cei peste 200 de soldați deja prezenți acolo.

Marți, Trump a postat ceea ce părea a fi o imagine generată de inteligența artificială cu el însuși, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, cu un steag american și un semn pe care scria: „Teritoriu american EST 2026”.

Amenințarea președintelui SUA de a impune taxe vamale de 10% statelor europene a conturat spectrul unui război comercial cu blocul comunitar, aruncând relația transatlantică într-o criză.