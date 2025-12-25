„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria sau alte ţări”. Proprietarii de pensiuni se plâng de lipsă de clienți

Zeci de locuri de cazare de pe Valea Prahovei și din Brașov au rămas cu locuri libere în perioada Crăciunului, scrie News.ro. Proprietarii de vile şi pensiuni s-au arătat, în unele cazuri, dispuşi să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare pentru a nu rămâne cu camere neocupate.

În Poiana Braşov, hotelul Simonei Halep organizează, pentru primul an, sărbătorile de iarnă. Clienţii s-au lăsat însă aşteptaţi, astfel că, în ultimele zile dinaintea Crăciunului, preţurile au fost reduse cu 10% pentru ultimele spaţii de cazare rămase neocupate.

Pe un grup turistic din mediul online, un proprietar se plânge că, deși oferă apartamente cu „grad de confort ridicat”, nu are clienți.

„Vine Crăciunul, vine şi zăpada…si eu tot nu mi-am găsit oaspeţi de Crăciun. Am aici apartamente cu grad de confort ridicat. Avem living mare, avem brăduțul făcut, vremea e bună deși s-a răcorit. Preţurile sunt aceleaşi pe care le practic în restul anului (…) şi totuşi e primul an în care nu am oaspeţi de Crăciun”, spune proprietarul.

„Să îmi spuneţi cât vă permiteţi să plătiţi”

Proprietarul consideră că motivul pentru care nu are oaspeți este „sărăcia populației”.

„O cauză poate fi sărăcirea populaţiei… Prin urmare, hai să depistăm cauza şi dacă este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm. Preţul meu standard pentru cazare, încă de anul trecut, este 500 lei/apartament/noapte. Ca şi acum. Se pare că în zilele noastre el depăşeşte puterea de cumpărare a potenţialilor clienţi. Prin urmare, va rog să mă sunaţi (sau să îmi daţi mesaj privat) şi să îmi spuneţi cât vă permiteţi să plătiţi pentru trei sau patru nopţi. Şi voi încerca să fac reducerile necesare”, scrie el.

Patronul unui hotel a explicat, pentru News.ro, că „sărăcirea populaţiei” nu este unicul motiv pentru care nu vin clienții. El crede că ofertele agenţiilor de turism pentru destinaţii externe sunt o cauză importantă pentru care turismul din România a scăzut.

„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria, sau alte ţări”, spune el pentru News.

Reducerea cuantumului tichetelor de vacanţă poate fi o altă cauză pentru numărul redus de turiști, afirmă operatorii din turism.

Între timp, hotelierii îşi fac planuri pentru Revelion și spun că dacă în anii trecuți greu găseai locuri libere așa târziu, acum sunt zeci de anunțuri pentru cazări disponibile.