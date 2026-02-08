Cu trei zile înainte de întâlnirea Trump-Netanyahu, Israelul își extinde controlul în Cisiordania ocupată. Măsurile adoptate și reacția categorică a palestinienilor

Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat duminică o serie de măsuri care vor facilita, printre altele, cumpărarea de terenuri de către coloniști în Cisiordania ocupată, deschizând calea pentru o extindere a așezărilor evreiești, potrivit Reuters și AFP.

Cisiordania este ocupată de Israel din 1967, iar o mare parte din teritoriu se află sub control militar israelian, în timp ce în unele zone există o autonomie palestiniană limitată, gestionată de Autoritatea Palestiniană.

„Cabinetul de securitate a adoptat astăzi o serie de decizii (…) care schimbă fundamental realitatea juridică și civilă din Iudeea și Samaria”, se arată într-un comunicat, în care este folosită denumirea biblică a zonei.

Măsurile adoptate

Printre măsuri se numără eliminarea unor reglementări vechi de decenii, care îi împiedicau pe cetățenii evrei privați să cumpere teren în Cisiordania. Până acum, coloniștii puteau face aceste achiziții doar prin intermediul companiilor înregistrate la organul israelian de guvernare locală, potrivit Haaretz.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a spus că „Iudeea și Samaria sunt inima țării, iar consolidarea lor este un interes primordial de securitate, național și sionist”.

Până în prezent, modificarea construcțiilor din comunitatea evreiască a orașului necesitau atât aprobarea autorităților locale, cât și pe cea a autorităților israeliene, a explicat The Times of Israel, citând comunicatul cabinetului de securitate. Odată cu noile măsuri, astfel de modificări vor avea nevoie doar de aprobarea Israelului.

„Ne-am angajat să eliminăm barierele, să creăm certitudine juridică și civilă și să permitem coloniștilor să trăiască, să construiască și să se dezvolte pe picior egal cu fiecare cetățean al Israelului”, a declarat Katz, citat în comunicat.

În plus, conform comunicatului, măsurile le vor permite autorităților israeliene să administreze anumite situri religioase chiar și atunci când acestea sunt situate în zone aflate sub controlul Autorității Palestiniene.

Palestinienii acuză o „încercare de anexare”

Președinția palestiniană de la Ramallah a condamnat măsurile, spunând că acestea vizează intensificarea „încercărilor de anexare a Cisiordaniei ocupate”.

Președinția a declarat că „deciziile reflectă o încercare israeliană deschisă de a legaliza extinderea de așezări, confiscarea de terenuri și demolarea de proprietăți palestiniene, chiar și în zone aflate sub suveranitatea palestiniană”.

Noile măsuri vin cu doar trei zile înainte de întâlnirea pe care o vor avea premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump la Washington.

Trump a exclus scenariul unei anexări israeliene a Cisiordaniei, dar administrația sa nu a încercat să oprească dezvoltarea accelerată de așezări evreiești, despre care palestinienii spun că le subminează posibilitatea de a avea un stat, reducându-le treptat teritoriul.

Netanyahu, care va avea alegeri în acest an, consideră înființarea unui stat palestinian o amenințare la adresa Israelului. Coaliția sa de guvernare cuprinde mulți membri pro-coloniști care doresc anexarea Cisiordaniei, teritoriu cu care Israelul invocă legături biblice și istorice.