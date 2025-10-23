Cui le cere acum Zelenski rachete Tamahawk: „Uitați-vă doar cât de nervos a devenit Putin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații europeni să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, după ce nu a reușit să obțină promisiunea președintelui american Donald Trump de a furniza Kievului puternicele rachete Tomahawk, informează Reuters.

Zelenski, care s-a adresat liderilor Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles, i-a îndemnat, de asemenea, să convină cât mai curând posibil asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate și a declarat că Ucraina va utiliza o „parte semnificativă” din fondurile puse la dispoziție pentru a cumpăra arme fabricate în Europa.

„Când vorbim despre arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, ne referim la faptul că regimul Putin ar trebui să simtă consecințele reale ale acestui război. Vă îndemn să sprijiniți orice ajută Ucraina să obțină astfel de capacități, deoarece acest lucru face cu adevărat diferența pentru Rusia”, a spus el.

„Uitați-vă doar cât de nervos a devenit (președintele rus Vladimir) Putin când s-a adus în discuție acest subiect. El înțelege că armele cu rază lungă de acțiune pot schimba cu adevărat cursul războiului”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a solicitat rachete Tomahawk din partea Statelor Unite. Trump nu a exclus furnizarea unor astfel de rachete cu rază lungă de acțiune către Kiev în timpul discuțiilor purtate la Washington cu Zelenski săptămâna trecută, dar a părut rezervat în privința acestei perspective.

„Aceste arme cu rază lungă de acțiune nu se află doar în SUA – unele țări europene le dețin, inclusiv rachete Tomahawk. Deja purtăm discuții cu țările care ne pot ajuta”, a mai spus joi Zelenski. Președintele ucrainean le-a solicitat de asemenea țărilor europene și trimiterea unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot, tot de producție americană, suplimentare.

Liderii UE au joi o reuniune la Bruxelles în cadrul căreia discută planul de utilizare a activelor rusești înghețate ca bază pentru un „împrumut de reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari) acordat Ucrainei. Moscova a contestat în repetate rânduri legalitatea acestei idei.

Zelenski a afirmat că mecanismul propus este în întregime „legal și echitabil”.

„Este un model bazat pe ideea reparațiilor viitoare – tragerea la răspundere a agresorului pentru daunele cauzate”, a adăugat liderul ucrainean.