Cine vrea ca declarațiile de avere să rămână secrete

Ministerul Justiției a trimis către Parlament un proiect de lege privind integritatea, din care a dispărut obligativitatea publicării noilor declarații de avere. Amendamentul a fost introdus de UDMR, care a susținut că, dacă nu li se acceptă dorința, nu vor vota proiectele integrității în Parlament.

Varianta Ministerului Justiției prevedea publicarea unei declarații de interese financiare și depunerea declarației de avere și de interese la Agenția Națională de Integritate. În grupul de lucru, la care au participat reprezentanții PNL, USR și UDMR, dar din care a lipsit PSD, reprezentanții Uniunii au venit cu un amendament clar: se elimină publicarea declarației de interese financiare.

Snoop a dezvăluit pe 29 aprilie forma agreată la Ministerul Justiției pentru declarațiile de interese financiare. Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a precizat că proiectul este aproape finalizat.

Cum explică UDMR

„A fost o problemă privind constituționalitatea publicării declarațiilor de avere, există o decizie CCR în acest sens. Am considerat că ar fi bine să evităm o altă problemă de constituționalitate când vorbim de publicarea declarației de interese financiare. În proiectul prezentat de Ministerul Justiției exista această prevedere. A fost modificat în baza celor discutate în grupul de lucru. UDMR a adus niște amendamente, care au fost acceptate de Ministerul Justiției”, a declarat pentru Snoop deputatul UDMR Andrei Molnar, participant în grupul de lucru cu Ministerul Justiției.

Surse politice au declarat pentru Snoop că UDMR a avut o poziție intransigentă și a amenințat că, dacă nu se elimină publicarea declarațiilor de interese financiare, nu va vota proiectul privind legilor integrității în Parlament.

„Nu avem nimic de ascuns, să nu credeți că avem ceva cu transparența, doar să fie în limitele constituționale”, a precizat reprezentantul UDMR.

Declarațiile de avere rămân secrete

Ieri, 21 iulie 2026, ministrul interimar al justiției, Cătălin Predoiu, a trimis în Parlament proiectul de reformă a ANI, iar declarațiile de avere rămân secrete.

Snoop a scris, anul acesta, că ANI a început demersurile pentru republicarea declarațiilor de avere în noiembrie 2025, la jumătate de an după decizia CCR de a nu mai fi publicate, ci doar transmise către agenție.

Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu (PSD), a tergiversat proiectul mai multe luni, însă, în final, se agrease ca declarațiile să fie publicate într-o variantă simplificată, cu praguri în loc de sume fixe, care să respecte decizia CCR din mai 2025. Acestea urmau să fie denumite declarații de interese financiare.