Predoiu a trimis în Parlament proiectul de reformă a ANI: declarațiile de avere rămân secrete

Declarații de avere și interese se depun obligatoriu în continuare la Agenția Națională de Integritate, dar nu vor fi publicate, se menționează în proiectul de reformă a ANI trimis marți de ministrul interimar al Justiției în Parlament.

Declarațiile de avere și interese nu mai sunt publicate de ANI după o decizie din mai 2025 a Curții Constituționale.

CCR a decis că doar anumite părți din aceste declarații încalcă necesitatea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal și nu a impus ca ele să rămâne secrete în totalitate. Cu toate acestea, Parlamentul nu a pus legea ANI în acord cu decizia CCR, așa că de atunci nu s-au mai publicat declarații de avere. În proiectul de reformă inițiat acum de Predoiu, declarațiile rămân secrete.

Fostul ministru Radu Marinescu a declarat pentru HotNews că, înainte să plece de la Guvern, a lăsat o Ordonanță de Urgență care conținea publicarea declarațiilor de avere și interese, dar prevederile nu se regăsesc în proiectul lui Predoiu.

HotNews l-a contactat și pe Cătălin Predoiu pentru a obține un punct de vedere. Atunci când vom primi un răspuns îl vom publica.

Proiectul de lege poate fi modificat prin amendamente în Parlament.

Ce prevede proiectul de lege

Cătălin Predoiu a trimis miercuri către Parlament proiectul de lege privind reforma ANI, unul dintre jaloanele PNRR rămase restante, în valoare de 770 de miliarde de euro.

Potrivit formei propuse de Predoiu, demnitarii nu vor mai fi deloc obligați să facă publice declarațiile de avere și de interese, chiar dacă anul trecut, CCR a decis că doar anumite părți din aceste declarații încalcă necesitatea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal.

„Art.2.— (l) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2 și se semnează cu semnătură electronică calificată sau semnătura avansată încorporată în cartea electronică de identitate. Se transmit Agenției exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenție.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (l) pct. 39 sunt obligate să se înroleze declarațiile de avere declarațiile de interese într-o sectiune distinctă a platformei e-DAI.

(4) Obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese nu atrage publicitatea acestora”, arată proiectul de lege transmis marți Parlamentului.”

Cine trebuie să depună declarații de avere și de interese

Proiectul consultat de HotNews prevede 46 de categorii de demnitari care trebuie să depună anual declarații de avere și de interese.

Lista completă poate fi găsită la articolul 2, alineatul 1 al legii propuse, însă printre demnitarii vizați se numără președintele, premierul, miniștrii, secretarii de stat, deputații, senatorii, președinții de Consilii Județene sau primarii.

De asemenea, consilierii prezidențiali, onorifici, membrii CSM, judecătorii, procurorii, judecătorii CCR, Avocatul Poporului, președinții, vice-președinții sau membrii unor instituții precum ASF, ANRE, CNCD, CNA trebuie să depună aceste declarații.

Nu fac excepție nici directorii SRI, SIE, SPP sau STS, alături de prim-adjuncți și adjuncți.

Fostul ministru spune că a pregătit un OUG care făcea publice declarațiile

Proiectul trimis către parlamentari a fost elaborat de Cătălin Predoiu, care a preluat funcția de ministru interimar al Justiției, după demisia miniștrilor PSD pe 20 aprilie.

Radu Marinescu, fostul ministru, a explicat pentru HotNews că înainte să plece de la Guvern, a lăsat o Ordonanță de Urgență finalizată care viza aceste modificări necesare pentru a nu pierde bani din PNRR. Totuși, acea variantă de proiect, spune el, conținea și publicitatea declarațiilor de avere și interese.

„În acest sens, ANI emitea automat o declarație de interese financiare care prelua informațiile din cele două și se publica pe site-ul ANI. Declarația avea rubrici concepute pentru a respecta limitele deciziei CCR 297/2025”, a explicat fostul ministru.

HotNews l-a contactat și pe Cătălin Predoiu pentru a obține un punct de vedere, atunci când vom primi un răspuns îl vom publica.

Ce a decis Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a decis pe 29 mai 2025 că declarațiile de avere ale demnitarilor vor fi în continuare depuse la Agenția Națională de Integritate, dar nu vor mai fi făcute publice pe site-ul instituțiilor unde activează.

În plus, în declarațiile de avere nu mai trebuie trecute veniturile soției/soțului, a decis Curtea.

CCR a declarat neconstituţional articolul 3 alin.(2) din Legea nr.176/2010, care prevede: „Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1”.

Decizia de atunci a Curții a fost criticată și de președintele Nicușor Dan:

„Decizia surprinzătoare a Curții Constituționale anunțată astăzi este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența în exercitarea funcțiilor publice”, a scris Nicușor Dan, într-un scurt mesaj publicat atunci pe pagina lui de Facebook.