Culisele deciziei în timp record de la Tribunalul Ilfov, obținută de tabăra anti-Bolojan

Jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Mediaa publicat un articol în care descrie felul în care cererea celor 16 politicieni a ajuns să fie judecată de un anume magistrat de la Tribunalul Ilfov.

De asemenea, un avocat a punctat pentru HotNews câteva dintre probleme.

Nu mai este vorba doar despre competența teritorială a judecății sau despre celeritatea unică în toate cele 40 de cazurile de până acum de la Tribunalul Ilfov.

Pentru că acțiunea de fond a fost înregistrată diferit față de ordonanță, a putut fi prevăzută o rută către un anume magistrat.

HotNews a solicitat Tribunalului Ilfov un punct de vedere în legătură cu modul în care a fost repartizat dosarul, însă instituția nu a răspuns.

Cei 16 liberali care contestă deciziile din 15 iunie ale Biroului Politic Național al PNL au cerut partidului, ca daune morale, câte un sfert de milion de lei fiecare pentru că, susțin ei, hotărârile atacate i-ar obliga „să nu voteze în Parlament”, scrie jurnalistul Ovidiu Vaghele de la Centrul de Investigații Media.

Acesta este dosarul „de fond”. Până la judecarea fondului, cei 16 au cerut ordonanța președințială de suspendare a deciziilor conducerii PNL. Ordonanța a fost dată de Tribunalul Ilfov în timp record – la o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării. Conform documentării HotNews, niciodată în 2026 la Tribunalul Ilfov nu s-a dat termen în aceeași zi, în cele 40 de cereri de până la cea a politicienilor.

Ruta dosarului către un magistrat

Centrul de Investigații Media scrie că completul la care a ajuns cererea de ordonanță președințială era în concediu joi, iar cel care trebuia să judece era magistratul „la permanență” în acea zi.

Cea care a judecat și a dat soluția în timp record a fost vicepreședintele Tribunalului Ilfov, Cristina Stoica, specializată în insolvențe, și nu în civil.

Dosarul de fond are ca obiect răspunderea civilă delictuală, a fost înregistrat joi, 18 iunie, iar cu număr consecutiv a fost înregistrată cererea de ordonanță președințială prin care se solicita suspendarea celor două decizii BPN al PNL atacate. Obiectul: „partide politice ordonanță președințială”.

Practic, a punctat un avocat pentru HotNews, e vorba despre înregistrări cu teme diferite, pentru ca ordonanța să ajungă la un magistrat anume.

Conform informațiilor de pe portalul instanțelor, dosarul prin care se cerea ordonanță președințială a fost repartizat unui complet civil (F23), al cărui judecător titular este Ramona Dunca.

Singurul motiv plauzibil pentru care vicepreședinta Tribunalului, Cristina Stoica, ar fi putut intra să judece ordonanța președințială ar fi o eventuală decizie a Colegiului de Conducere al Tribunalului Ilfov prin care doar anumiți magistrați au competența de a soluționa litigii care implică partide politice, scrie Centrul de Investigații Media.

Însă hotărârile Colegiului de Conducere al Tribunalului Ilfov nu sunt publice și nu se poate verifica felul cum a fost distribuit dosarul.

Cine este avocatul taberei contra conducerii din PNL

Jurnalistul Ovidiu Vanghele mai scrie că cei 16 liberali care contestă conducerea Bolojan au fost reprezentați de casa de avocatură „Vlad, Cenușe și Asociații”, care reprezintă și Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma, unul dintre liberalii anti Bolojan.