Tribunalul Ilfov suspendă două dintre deciziile luate de Bolojan. Decizia instanței, într-o oră și jumătate de la depunerea dosarului

16 liberali au cerut în instanță să fie suspendate decizia de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot. În mai puțin de o oră și jumătate a și venit decizia.

Tribunalul Ilfov a decis în privința contestației depuse de 16 liberali, care au vrut suspendarea a două dintre deciziile luate luni de PNL.

La scurt timp după ce a fost depusă contestația, Tribunalul Ilfov a decis să suspende cele două decizii, „până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului”.

Potrivit datelor de pe portal, reclamanții sunt următorii:

Monica Anisie

Andrei Baciu

Sorin Cîmpeanhu

Mihai Culeafă

Alina Gorghiu

Ion Iordache

Aneta Matei

Ciprian Pandea

Nicoleta Pauliuc

Alexandru Popa

Răzvan Sorin Prisca

George Scarlat

Ionuț Stroe

Mihai Vestea

Sebastian Rusu

Eduard Mititelu

Cei 16 liberali, dintre care unii dintre ei și-au exprimat susținerea pentru premierul desemnat Adrian Veștea, acuză „aceeași conducere că împinge pe repede înainte un nou Statut al PNL, trimis filialelor cu câteva ore înainte de vot: termene de convocare reduse la 24 de ore, sancțiuni cu efect imediat, eliminarea dreptului de contestare, demiterea liderilor de filiale cu un simplu vot”..

„Decizii diferite, dar un singur scop: să închidă gura tuturor celor care au altă opinie. Astăzi prin amenințarea excluderii la vot, mâine prin reguli statutare făcute pentru epurare. Este modelul unui partid în care nimeni nu mai are voie să gândească diferit”, mai spun cei 16 liberali, potrivit documentului.

„PNL nu este proprietatea unui singur om și nu se transformă într-o anexă a unei singure voințe”, mai spun ei.