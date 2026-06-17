Culisele înlocuirii premierului desemnat, devoalate de Eugen Tomac. Când a aflat că Adrian Veștea e noua propunere

Consilierul prezidențial Eugen Tomac, fost premier desemnat, a declarat miercuri, la Digi 24, că dacă partidele politice care au participat la negocierile de la Palatul Cotroceni erau „consecvente” nu s-ar fi ajuns la acest „impas”.

Tomac a explicat că imediat după moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a încercat să găsească o soluție „rezonabilă”.

„Îmi amintesc că opțiunea pe care nu au refuzat-o PNL și PSD a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați astfel încât proiectele și prioritățile care țin de PNRR și OCDE, și inclusiv de atragerea banilor SAFE, să găsească acest consens necesar. Este esențial, ca într-un moment de criză cu război la graniță să avem un Guvern care reprezintă credibilitate, își păstrează direcția țării”, a declarat, la Digi 24, Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial susține că atât la negocierile oficiale, cât și la discuțiile informale, PNL și PSD au fost „singurele” deschise la soluția unui guvern tehnocrat, în timp ce UDMR a avut rezerve și și-a menținut această opinie, iar în USR părerile au fost „împărțite”.

PNL nu a fost „consecvent”

Întrebat dacă liberalii au spus că vor vota un guvern tehnocrat, Tomac a spus că „nu doar că lucrurile se conturau în această direcție”, ci și că le-a propus liberalilor și șefului PNL, Ilie Bolojan, să înlocuiască orice nume din guvern care „ridică semne de întrebare”.

El a dat exemplu propunerea făcută primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, de a fi varianta pentru portofoliul de la Dezvoltare, înlocuindu-l astfel pe sociologul Vladimir Ionaș, o variantă pe care primarul a exclus-o.

„Dacă domnul Ciucu zicea «Nu vin eu, dar trimit un alt coleg apropiat PNL sau un expert pregătit să gestioneze acest portofoliu » , evident, că aș fi tratat cu foarte multă seriozitate. Miza noastră a fost să găsim consensul necesar pentru acest moment de criză, dându-le timp partidelor să vină cu o altă opțiune politică ulterior”, a spus Tomac, care a subliniat că PNL nu a fost „consecvent” privind discuțiile.

El a acuzat partidele că „au început campania electorală mult, mult prea devreme” și că „fac mult rău țării”. Tomac a indicat și moțiunea de cenzură ca fiind un moment prin care s-a dat startul prea repede pentru competiția electorală.

Când a decis să-și depună mandatul

Întrebat în ce moment și ce l-a determinat să-și depună mandatul de premier desemnat, Tomac a spus că „noi luam în calcul inclusiv de a nu reuși în Parlament”, iar când a văzut că PNL și USR sunt „inflexibile” de a discuta fiecare membru propus în cabinetul său, a făcut un pas în spate.

„În momentul în care am văzut nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment, evident, că luam în calcul acest scenariu, că mergem în Parlament și nu reușim să adunăm toate voturile”, a mai declarat Tomac.

Deși el susținea sâmbătă seara că este „optimist” privind sprijinul din Parlament, Tomac a afirmat miercuri că după ce partidele au dat un „semnal clar” că sunt împotriva lui, chiar dacă era dispus să schimbe formula de guvernare cu care își propuse să meargă la vot.

„Îmi lipseau doar câteva voturi”

„Îmi lipseau doar câteva voturi”, a spus Tomac. „În cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi”, a adăugat el, în condițiile în care pentru a fi învestit, guvernul său avea nevoie de cel puțin 233 de voturi.

„Când am văzut că șansele sunt foarte mici, am avut o discuție cu domnul președinte, mi-a explicat care sunt reținerile sale cu privire la traseul pe care mi l-am asumat în mod absolut responsabil, am înțeles rațiunea pentru care consideră că un lider politic care are capacitatea de a forma o majoritate solidă care să să reflecte acest suport și în Parlament poate fi o soluție mai bună”, a mai spus consilierul prezidențial.

Întrebat de ce s-a declarat „optimist” pânâ sâmbătă seară, când își prezenta programul de guvernare, Tomac a subliniat că era „convins” că are voturile necesare în urma discuțiilor pe care le-a avut cu liderii partidelor care au format fosta Coaliție și a multor aleși neafiliați.

„Perspectiva de a trece era destul de mare. Inclusiv, am sperat până în ultimul moment că decizia PNL va fi fiecare membru al parlamentul să voteze cum consideră, tocmai pentru a ieși din blocajul în care eram”, a precizat fostul premier desemnat.

El a susținut că a luat decizia de a-și depune mandatul când a văzut că această perspectivă nu este valabilă.

De ce a spus Veștea că se bazează pe 240 de voturi?

Chestionat privind declarația lui Adrian Veștea, potrivit căruia, a fost asigurat de președintele Nicușor Dan și consilierul său că are susținerea a 240 de parlamentari, Tomac a spus: „A fost o discuție imediat după desemnare și i-am explicat exact care sunt grupurile de parlamentari cu care eu am discutat și am spus că sunt peste 200, și evident, în perspectiva în care, și nu pot intra în toate discuțiile private, dacă domnul Veștea convingea PNL să îl voteze, evident, era o altă situație”.

Tomac a subliniat că doar el a discutat despre calculele privind sprjiinul din Parlament, nu și șeful statului, iar dacă Veștea ar obține 30 de voturi din partea parlamentarilor liberali, ar putea ajunge, astfel, la numărul de 240 vehiculat de Veștea.

Consilierul prezidențial a declarat că „sâmbătă seara” a aflat că Adrian Veștea va fi noua propunere pentru a forma guvernul, deși noul premier desemnat a declarat că prima discuție pe care a avut-o cu șeful statului a fost miercuri.

Întrebat dacă i-a cerut Nicușor Dan să își depună mandatul, Tomac a răspuns: „Nu. Am făcut o evaluare extrem de onestă cu privire la perspectivele pe care le avem în față. (…) Mi-aș fi dorit să merg în Parlament, împreună cu toată echipa pe care am convins-o să își asume această responsabilitate. Mi-am dorit să merg până la capăt în această formulă, însă în clipa în care am constatat că numărul voturilor pe care le pot obține nu îmi dă nicio șansă, evident că, am luat această decizie și l-am informat pe președinte”.

Tomac a mai afirmat că nu le-a transmis și liderilor politici cu care a negociat privind decizia de a-și depune mandatul.