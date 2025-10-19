Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”

Întâlnirea de vineri de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a cerut Ucrainei să accepte propunerea Rusiei de a ceda integral Donbasul, avertizând că, dacă vrea, Vladimir Putin „te va distruge”, potrivit mai multor oficiali europeni informați despre discuții, citați de Financial Times. Trump „a înjurat tot timpul” și a aruncat la un moment dat hărțile frontului prezentate de partea ucraineană, spunând că „s-a săturat să le vadă”.

Sursele diplomatice au adăugat că președintele american a repetat în mod constant punctele de discuție formulate de liderul rus în convorbirea lor telefonică de joi seară.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski a avut loc în contextul unei noi inițiative a președintelui american de a pune capăt războiului Rusiei, după încetarea focului obținută între Israel și Hamas. Zelenski și echipa sa au mers la Casa Albă cu speranța de a-l convinge pe Trump să le furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă președintele SUA a refuzat în cele din urmă.

Trump și Zelenski au mai avut o confruntare aprinsă în luna februrarie, la Casa Albă, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe Zelenski pentru ceea ce au descris drept „lipsă de recunoștință” față de Statele Unite.

„Dacă vrea, te va distruge”

În timpul întâlnirii de vineri, Trump a părut să preia aproape mot à mot multe dintre argumentele lui Putin, chiar și atunci când contraziceau propriile sale declarații recente despre slăbiciunile Rusiei, au spus oficiali europeni pentru Finacial Times.

Potrivit unui oficial european informat direct despre întâlnire, Trump i-a spus lui Zelenski că Putin i-a transmis că conflictul este „o operațiune specială, nici măcar un război”, adăugând că liderul ucrainean trebuie să accepte o înțelegere sau va fi distrus.

Oficialul a relatat că Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul și l-a avertizat: „Dacă (Putin n.r.) vrea, te va distruge.”

La un moment dat, președintele american a aruncat la o parte hărțile prezentate de Ucraina cu frontul de luptă, a spus oficialul familiarizat cu discuția. Conform acestuia, Trump a spus că s-a „săturat” să vadă iar și iar harta liniei frontului din Ucraina.

„Linia asta roșie, nici nu știu unde e. N-am fost niciodată acolo”, ar fi spus Trump, potrivit oficialului.

Trump a mai afirmat că economia Rusiei „merge foarte bine”, a relatat aceeași sursă, în contrast puternic cu declarațiile sale publice recente, în care îl îndemna pe Putin să negocieze pentru că „economia lui se va prăbuși”.

Casa Albă și biroul președintelui ucrainean nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii făcute de Financial Times.

Trump a declarat duminică la Fox News că e sigur că poate obține încheierea conflictului și a adăugat că Putin „va lua ceva, a câștigat deja anumite teritorii”.

Propunerea transmisă de Putin: Donbasul pentru bucăți din Herson și Zaporojie

Putin i-a făcut în discuția telefonică de joi lui Trump o nouă ofertă, prin care Ucraina ar urma să cedeze părțile din Donbas aflate încă sub controlul său, în schimbul unor mici zone din cele două regiuni de front din sud, Herson și Zaporojie.

Propunerea rusă reprezintă o concesie minoră față de cea făcută la ultima întâlnire dintre Putin și Trump, în Alaska, în august, când liderul de la Kremlin a spus că ar accepta înghețarea liniei de contact în restul frontului dacă Ucraina ar ceda Donbasul.

Și acea întâlnire s-a încheiat tensionat, după ce Putin a respins presiunea lui Trump pentru un armistițiu imediat și a divagat îndelung despre istoria medievală a Ucrainei, determinând Washingtonul să ia în calcul intensificarea sprijinului pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Însă cedarea restului din Donbas aflat încă sub control ucrainean este de neacceptat pentru Kiev, deoarece ar însemna să predea Moscovei teritoriu pe care aceasta îl ocupă doar parțial de mai bine de un deceniu și pe care nu a reușit să-l cucerească, în ciuda eforturilor depuse după ordinul de invazie al lui Putin din 2022.

Forțele ruse au avut dificultăți în a păstra teritoriile din Herson și Zaporijie, cele pe care Putin le oferă la schimb, și nu au făcut practic niciun progres pe acel front din 2022, anul declanșării războiului.

Zelenski cere „măsuri decisive” din partea partenerilor occidentali

Repetarea agresivă de către Trump a retoricii lui Putin vineri a spulberat speranțele multor aliați europeni ai Ucrainei că ar putea fi convins să-și intensifice sprijinul pentru Kiev. Acea speranță apăruse după ce, în ultimele săptămâni, Trump își exprimase frustrarea față de refuzul lui Putin de a se angaja activ în negocieri bilaterale de pace cu Zelenski.

Alți trei oficiali europeni informați despre discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut mare parte din întâlnire ținându-i lecții lui Zelenski, repetând argumentele lui Putin despre conflict și îndemnându-l să accepte propunerea rusă.

„Zelenski a ieșit vizibil descurajat” din întâlnire, a spus unul dintre oficiali, adăugând că liderii europeni „nu sunt optimiști, dar sunt pragmatici în planificarea pașilor următori”.

Într-o declarație făcută duminică, Zelenski a spus că „sunt necesare măsuri decisive din partea Statelor Unite, a Europei, a țărilor G20 și G7” pentru a pune capăt războiului.