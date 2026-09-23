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Actualitate

Culisele intervenției fără precedent a procurorului general în dosarul de la Craiova. Ce a scris Cristina Chiriac către Lia Savonea

Simona Voicu
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Potrivit unui document consultat de HotNews, procurorul general Cristina Chiriac a adresat o solicitare specială  președintei instanței supreme, Lia Savonea. Ce conține cererea. 

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