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Actualitate

Ședință tensionată la CSM privind intervenția fără precedent a Parchetului General într-un dosar. Ministrul Justiției a venit să o susțină pe procuroarea generală Cristina Chiriac 

Simona Voicu
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Ministrul interimar de la Justiție Cătălin Predoiu a participat miercuri la ședința în care procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii decid dacă vor sesiza Inspecția Judiciară privind demersul procurorului general Cristina Chiriac privind strămutarea unui dosar. Procurorul CSM Claudiu Sandu a contestat prezența lui Predoiu la ședință, subliniind că prerogativele acestuia de ministru demis sunt limitate strict la activități administrative, ori un un vot în CSM are putere decizională.

  • Ministrul Justiției este membru de drept în CSM și, potrivit legii, are drept de vot. 
  • El a participat la ședință după o lungă absență, a remarcat în debutul ședinței vicepreședintele CSM Bogdan Staicu. 
  • Cristina Chiriac, de asemenea membră de drept a CSM, a fost și ea la ședința CSM și a dat asigurări procurorilor din România că le respectă independența.
  • Ședința a fost una tensionată, în care o parte din procurorii din CSM au contestat prezența lui Predoiu și Chiriac. Cum s-au apărat cei doi.
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