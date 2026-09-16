Ședință tensionată la CSM privind intervenția fără precedent a Parchetului General într-un dosar. Ministrul Justiției a venit să o susțină pe procuroarea generală Cristina Chiriac 

Ministrul interimar de la Justiție Cătălin Predoiu a participat miercuri la ședința în care procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii decid dacă vor sesiza Inspecția Judiciară privind demersul procurorului general Cristina Chiriac privind strămutarea unui dosar. Procurorul CSM Claudiu Sandu a contestat prezența lui Predoiu la ședință, subliniind că prerogativele acestuia de ministru demis sunt limitate strict la activități administrative, ori un un vot în CSM are putere decizională.

Demersul fără precedent al Parchetului General de a cere, în numele unui parchet din subordine, strămutarea unui dosar a stârnit îngrijorare printre procurori, care se tem că independența le-ar putea fi afectată prin astfel de inițiative, au spus procurorii din CSM.

Miercuri dimineață, Secția pentru procurori a Consiliului s-a reunit pentru a pune în discuție oportunitatea sesizării Inspecției Judiciare în acest caz. În cazul unui vot favorabil, ar însemna că Inspecția Judiciară ar trebui să o cerceteze disciplinar pe procuroarea generală Cristina Chiriac.

Procuror CSM, despre Predoiu: „Nu este un ministru deplin, ci un administrator al ministerului”

Cristina Chiriac, membră de drept a CSM, a venit la ședința Secției pentru procurori. A fost prezent și ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu. Dacă procurorul general a venit în sala de ședință, ministrul Predoiu a intervenit online. Prezența sa a stârnit discuții în CSM.

„Domnul ministru Preodoiu participă, după mult timp, la o ședință a Secției pentru procurori”, a remarcat vicepreședintele CSM, Bogdan Staicu.

În momentul în care a fost semnalată prezența ministrului Predoiu la ședință, procurorul CSM Claudiu Sandu a intervenit și a solicitat să se supună la vot dreptul de a participa la ședință a lui Cătălin Predoiu.

„Așa cum spunea doamna Lia Savonea nu este un ministru deplin, ci este un administrator al ministerului, prin urmare apreciez că nu are calitatea de vota în cadrul acestei secții. Un guvern demis nu mai are capacitatea de a face acte de dispoziție, ori posibilitatea de a vota în Consiliu este un asemenea act”, a spus procurorul Sandu.

Ministrul Cătălin Predoiu a intervenit și a afirmat că în urma verificărilor făcute anterior ședinței a constatat că nu există niciun cadru legal care să îl împiedice să fie prezent la ședința CSM sau să voteze. Referitor la absența de la celelalte ședințe ale CSM, Predoiu a invocat agenda încărcată a celor ministere pe care le conduce, Justiția și Internele.

Prezența Cristinei Chiriac la ședință, contestată și ea: „Incompatibilitate”

Nu doar prezența ministrului Predoiu a fost contestată de procurorul CSM Claudiu Sandu, ci și cea a Cristinei Chiriac, având în vedere că o eventuală sesizare a Inspecției Judiciare ar viza-o direct, iar ea are drept de vot.

„Pe fondul problemei, această ședință a Consiliului a fost convocată la solicitarea multor colegi din țară care consideră că ar exista anumite probleme de legalitate în cazul măsurilor luate în această speță de la Craiova, care a devenit destul de celebră.

Consider că ar trebui urmată calea legală și este normal să dăm posibilitatea Inspecției Judiciare să facă anumite verificări, așa cum este abilitată de lege, astfel încât să lămurim această chestiune care apare pentru prima dată în practica parchetelor. Având în vedere subiectul de pe ordinea de zi, consider că unii membri de drept al Consiliului s-ar afla într-o stare de incompatibilitate în această zi”, a spus procurorul Sandu.

Reacția Cristinei Chiriac

Procurorul general a intervenit imediat, referindu-se direct la îngrijorărilesemnalate de procurorii din țară CSM:

„Vreau să îmi asigur toți colegii din țară că deciziile procurorului general au fost luate cu îndeplinirea tuturor condițiilor de legalitate și fără a afecta independența procurorilor din subordinei. Vă asigur că independența vă este și vă va fi respectată de către mine în calitate de procuror general”.

Apărată de Predoiu

În susținerea procurorului general al României a intervenit ministrul Predoiu, care a spus că societatea are nevoie de „un procuror general puternic”:

„Valoarea fundamentală de bază a justiției este independența. O reflecție pe care v-o supun atenției: pe lângă această valoare, este nevoie de a asigura o conducere a Minsterului Public care să nu fie amputată în autoritatea ei încă de la început. Cetățenii au nevoie de un sistem independent, dar care să funcționeze coerent și care să aibă o conducere care să aibă autoritatea necesară și sprijinul necesar din partea Secției și al CSM”.

„Această putere este dată de respectarea legalității și supunerea activității procurorului general sau a oricăror procurori din România, inclusiv a membrilor CSM, unei analize a Inspecției Judiciare atunci când este cazul”, a replicat procurorul Sandu.

Vicepreședintele CSM, Bogdan Staicu, a intervenit și el el și a spus că în ședința de astăzi nu se dau verdicte de vinovăție, ci este pusă în discuție sesizarea Inspecției Judiciare.

Conflict între procurorii din CSM și procurorul general

În ședinți a intervenit și procurorul Daniel Horodniceanu. El a vorbit despre un „oarecare conflict” între procurorul general și procurorii din CSM și a cerut amânarea unei decizii pentru a se analiza situația petrecută la Craiova.

„Aparențele sunt foarte importante în profesia noastră. Este adevărat că, aparent, ar exista un oarecare conflict între Secție și procurorul general, care sunt cei doi poli de autoritate din Ministerul Public.

De asemenea, noi suntem aleși de către colegi și suntem sensibili la ce ni se transmite din teritoriu. Pe de altă parte, suntem de acord că simpla expunere a procurorului general Inspecției Judiciare nu ar trebui să fie oportună, chiar dacă Inspecția Judiciară de astăzi nu mai este cea de acum trei ani. De aceea, neavând toate datele pe care le-aș dori pentru a vota în reală cunoștință de cauză, mi-aș dori o mică amânare pentru că ar fi utile câteva acte de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova pentru a avea o imagine completă a întregii spețe”, a spus procurorul Horodniceanu.

Secția pentru procurori urmează să decidă trei aspecte:

dacă ministrul Predoiu are drept de vot în CSM, fiind un ministru demis

dacă va fi sesizată Inspecția Judiciară

dacă se va amâna o decizie pentru a analiza documente de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Surse din Consiliu au precizat pentru HotNews că a fost respinsă cererea de amânare. La votul privind decizia de sesizarea Inspecției Judiciare s-a înregistrat balotaj- trei voturi pentru și trei împotrivă. Un vot a fost nul. Votul urmează să fie reluat vineri.

Ce a provocat intervenția procurorilor din CSM

Instanța Supremă a decis marți strămutarea de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel București a unui dosar în care o femeie din Craiova a contestat o soluție de clasare într-un proces de corupție în care erau vizați și magistrați. Dosarul fusese înregistrat la Curtea de Apel Craiova la jumătatea lunii august, fiind repartizat judecătoarei Sorina Marinaș.

În 11 septembrie, magistrata a pus în discuție sesizarea CJUE în legătură cu competența investigării infracțiunilor comise de magistrații români. Procesul s-a amânat pentru 15 septembrie pentru ca procurorul de ședință și petenta din dosar să pună concluzii.

Cu o zi înainte de termenul stabilit la Curtea de Apel Craiova, Parchetul General a trimis o cerere la instanța supremă, solicitând strămutarea dosarului. Cererea de strămutare a primit termen de judecată pentru data de 17 septembrie. În aceeași zi cu înregistrarea, instanța supremă a devansat data judecării strămutării la 15 septembrie, ora 8.55.

Completul de la instanța supremă a judecat și admis pe loc cererea Parchetului General.

Solicitarea Parchetului General a fost soluționată a doua zi, înaintea altor câteva zeci de dosare înregistrate începând din iunie, potrivit datelor analizate de HotNews.

Cererea de strămutare a unui dosar penal poate fi făcută de părțile din dosar respectiv procuror care reprezintă parchetul la proces, potrivit Codului de Procedură Penală: