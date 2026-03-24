Ce s-a discutat în ședința PNL de 5 ore. „USR să rămână la guvernare, dar e nevoie de o distanțare” / Bolojan a refuzat un vot privind AUR

Ședința Biroului Politic Național al PNL de luni seara a avut drept rezultat o rezoluție votată de partid în care liberalii transmis un mesaj celor din PSD: dacă crează o criză politică și actualul Guvern pică în Parlament, liberalii nu vor renegocia o alianță cu social-democrații. Mai mulți lideri liberali au vorbit pentru HotNews despre momentele tensionate din ședință și despre discuțiile legate de relația cu PSD, dar și USR.

Înainte de ședința de luni, mai mulți liberali au spus, pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan urma să meargă în fața colegilor săi pentru a cere, printre altele, din nou un vot de încredere pentru mandatul său la Palatul Victoria. Acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Toată lumea a spus că devenim penibili să cerem iar vot de încredere”, explică surse din PNL, care nu și-au dorit să le fie dat numele.

„Penibilul” se referă la faptul că liberalii au mai dat un vot de încredere pentru Bolojan în urmă cu două luni: „Nu putem să dăm vot de încredere la fiecare ședință. Până la urmă e ales de congres”.

Ilie Bolojan a refuzat un vot privind AUR

Surse din conducerea PNL spun pentru HotNews că, în timpul ședinței, mai mulți membri, printre care Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Marcel Vela au cerut ca în rezoluția pe care urmau să o voteze la finalul ședinței să se precizeze clar că liberalii nu vor negocia cu AUR în niciun moment pentru o majoritate parlamentară.

În final, acest lucru nu s-a supus la vot, pentru că, potrivit surselor HotNews, Ilie Bolojan nu a vrut.

Surse din PNL spun că o susținere AUR pentru un guvern minoritar PNL ar însemna practic „validarea” partidului condus de George Simion, ceea ce, din punctul lor de vedere, ar fi o greșeală.

„Nu cred că noi cu AUR putem să avem o înțelegere”, au adăugat unii liberali.

„Nu vrem să validăm extremiștii”, au spus o parte dintre cei prezenți la ședință.

În plus, la nivel european, PNL face parte din grupul PPE, care conduce blocul comunitar alături de S&D (unde este afiliat PSD) și Renew Europe (unde sunt afiliați cei din USR). AUR face parte din grupul ECR, izolat la nivel european.

„Nu putem guverna la nivel european cu Renew Europe și S&D și la nivel local, în România, cu ECR”, spun categoric surse din PNL.

Nu s-a discutat un eventual „pol de dreapta”, din care să facă parte USR

Liberalii au discutat și despre apropierea partidului de USR. Concluzia ședinței a fost că PNL își dorește ca USR să rămână la guvernare, însă e nevoie ca liberalii să își facă propriul culoar pentru electorat, astfel încât să nu devină mult prea apropiați de partidul condus de Dominic Fritz.

„Nu suntem nici cu PSD, nici cu USR”, concluzionează un membru al conducerii PNL discuția.

„La noi problema nu e de USR, vrem să rămână, dar să nu ne mutăm prea înspre USR”, explică discuțiile un alt membru.

Liderii din PNL spun că e clar că „Bolojan e cel mai bun scut al USR” și că cei din partidul condus de Fritz „se simt confortabil cu Bolojan”.

În pregătirea alegerilor din 2028, în conducerea PNL unii membrii au spus că este mult prea devreme să formeze o alianță cu USR: „Mai sunt doi ani și jumătate, de ce să creăm de acum o alianță pentru acele alegeri?”, au întrebat aceștia în timpul ședinței.

PNL vrea clar la guvernare

Doar trei voci liberale au vorbit și despre eventualitatea ieșirii de la guvernare a PNL: Gigel Știrbu, Ionel Bogdan și Dragoș Ciobotaru, spun sursele HotNews. Ei au fost însă în minoritate, deoarece restul partidului este decis că trebuie să rămână la guvernare.

„Noi de cinci ani invocăm nevoia de stabilitate și spunem că cine sabotează guvernarea nu este responsabil. Nu putem pleca de la guvernare, ne-am construit un discurs în toți acești ani”, a spus un participant la ședință.

Conform surselor HotNews, în cadrul ședinței de luni nu s-a discutat despre varianta ca PNL să rămână la guvernare în actuala coaliție, dar cu un alt premier, în cazul în care PSD obține schimbarea lui Ilie Bolojan.

„Când un premier pierde funcția, pierde și partidul. Dacă PSD forțează mâna și vor alt premier, eu nu văd o soluție. Oricât de deschis ar fi, cum crezi că un partid nu se va orienta către premier? De aici strategia de a maximiza pe Bolojan, să-l convingem inclusiv pe Nicușor Dan că tot el e soluția”, spun sursele din PNL.

„Încercăm să-l salvăm pe Bolojan, dar depinde mai mult de PSD și Nicușor Dan”, concluzionează discuția membrii partidului.

Nici varianta unui guvern minoritar din care să facă parte nu le surâde liberalilor, pentru că, din punctul lor de vedere, este nevoie de multe reforme: „Dacă mergem pe guvern minoritar, facem și mai puține lucruri”.