Culmea mitei cu repetiție: ieșit din arest și rămas fără uniformă, un fost polițist din Arad a „amendat” mai mulți șoferi

Fost agent în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad până în luna martie a acestui an, Stelian Dorel Pavel a fost arestat preventiv după ce a păcălit doi șoferi că este polițist și le-a cerut bani pentru a nu-i lăsa fără permis pentru presupuse abateri rutiere.

Judecătoria Oradea a decis arestarea pentru 30 de zile a unui fost polițist din Arad, sub acuzația de uzurpare de calități oficiale și înșelăciune, potrivit oficialilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Îmbrăcat în haine de poliție, cu toate însemnele specifice, bărbatul a reușit să fie convingător în fața victimelor. Modul de operare era unul clasic, spun anchetatorii. Fostul polițist ieșea în trafic, pe Drumul Național 1 și opera mașini, în special pe cele de lux, pe motiv că au fost încălcate normele rutiere.

Până în prezent, procurorii din Bihor au identificat două cazuri de înșelăciune, însă cercetările continuă, existând suspiciuni că și alți conducărori auto au căzut în capcana fostului polițist.

Prima victimă, identificată de anchetatori, a fost o femeie care în după-amiaza de 25 iunie conducea un marca BMW model X6 înmatriculat în Elveția, dinspre Cluj-Napoca spre Oradea.

O victimă elvețiană

Îmbrăcat cu o uniformă de agenți de poliție cu grade şi inscripții, pe raza localității Oșorhei, Stelian Dorel Pavel a oprit în dreptul unui supermarket autoturismul îmatriculat în Elveția.

„După ce autoturismul a oprit pe partea dreaptă, inculpatul a mers la portiera şoferului, unde i-a cerut documentele conducătoarei auto”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

”Apoi i-a adus la cunoştință că a fost filmată de către colegii lui că nu a acordat prioritate de trecere unui pieton pe trecerea de pietoni, fapt pentru care i se va reține permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile şi că va primi o sancțiune contravențională de 4600 lei”.

”Conducătoarea auto a coborât din autoturism şi a purtat discuții cu acesta, spunându-i că are nevoie de permis pentru a pleca în Elveția, inculpatul spunându-i că nu va putea pleca timp de 2 luni de zile din țară, dar dacă va achita jumătate din sancțiune nu i se va reține permisul de conducere. Auzind acestea, conducătoarea auto a luat din autoturism suma de 2.200 lei pe care i-a înmânat-o inculpatului, iar după ce a primit suma aceasta inculpatul a plecat de la fața locului”.

Al doilea șofer păcălit

A doua zi, în 26 iunie, fostul polițist a ieșit din nou în trafic, în aceeași zonă, potrivit procurorilor. Și-a parcat mașina, un Volkswagen Touran, la intrarea în parcarea supermarketului din apropiere, apoi a coborât și a mers pe marginea drumului național unde a efectuat semnal de oprire autoturismului marca Range-Roverl Evoque, care se deplasa din direcția Oradea spre Cluj-Napocа.

„Şoferul autoturismului a oprit pe partea dreaptă a sensului de mers, inculpatul a venit la portiera acestuia şi i-a adus la cunoştință că nu a respectat limita de viteză, fiind surprins circulând cu viteza de 80 km/h în zona limitei de 30 km/h, că i se va reține permisul de conducere pentru o perioadă de 3 luni de zile, iar sancțiunea contravențională va fi de 5.000 lei”.

„Auzind acestea, conducătorul auto i-a spus că nu poate rămâne fără permis, să găsească altă cale legală, moment în care inculpatul i-a spus că dacă va plăti jumătate din sumă, nu i se va reține permisul de conducere. Având în vedere acestea, conducătorul auto a fost de acord, luând din autoturism suma de 300 lei, însă inculpatul i-a spus că nu este suficient, motiv pentru care conducătorul auto a mers din nou la autoturism de unde a luat suma de 2.000 lei pe care i-a înmânat-o inculpatului, apoi a urcat în autoturism şi a plecat spre Cluj-Napoca”.

Pus sub acuzare pentru uzurparea de calități oficiale și înșelăciuni, Stelian Dorel Paven a fost reținut, iar luni Judecătoria Oradea a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

Arestat în februarie pentru fapte de corupție

Stelian Dorel Paven este cercetat într-un dosar de corupție, instrumentat de procurorii din Arad după ce în luna februarie a fost prins în flagrant luând mită de la un șofer. Atunci, el a cerut 1.500 de lei unui șofer pentru a nu-i lua permisul pentru viteză, potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție.

A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În timp ce se afla în arest, pe 18 martie și-a înaintat demisia din poliție conducerii IPJ Arad. La o săptămână distanță după demisie, procurorii au cerut în instanță înlocuirea arestării preventive. Paven a fost plasat sub control judiciar începând cu 26 martie, potrivit soluției publicate pe portalul Tribunalului Arad. Dosarul instrumentat de procurorii PT Arad, în care fostul polițist este cercetat pentru corupție, încă nu a fost trimis în judecată.