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Agent de poliție, fotografie ilustrativă. Inquam Photos / Cornel Putan
Actualitate

Culmea mitei cu repetiție: ieșit din arest și rămas fără uniformă, un fost polițist din Arad a „amendat” mai mulți șoferi

Simona Voicu
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Judecătoria Oradea a decis arestarea pentru 30 de zile a unui fost polițist din Arad, sub acuzația de uzurpare de calități oficiale și înșelăciune, potrivit oficialilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

  • E a doua arestare în decurs de doar cinci luni.
  • Același polițist a fost arestat preventiv în luna februarie a acestui an, într-un alt dosar, după ce a fost prins luând mită,
  • După o lună procurorii au cerut înlocuirea măsurii cu controlul judiciar.
  • După ce a ieșit din arest, agentul și-a dat demisia din Poliție, însă nu a renunțat la activitățile specifice de polițist. De data asta, clandestin, ca să facă bani.

Fost agent în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad până în luna martie a acestui an, Stelian Dorel Pavel a fost arestat preventiv după ce a păcălit doi șoferi că este polițist și le-a cerut bani pentru a nu-i lăsa fără permis pentru presupuse abateri rutiere. 