Culoarea anului 2026 a fost anunțată oficial. Cum e descrisă Cloud Dancer

Pantone a anunțat joi mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer.

Autoritatea globală în materie de culori, după cum se autodescrie Pantone, susține că nuanța PANTONE 11-4201 Cloud Dancer are o „prezență aerată”, care „aduce o șoaptă de calm și pace într-o lume zgomotoasă”.

Este pentru prima dată când Pantone alege alb de când a început să desemneze culoarea anului, în 1999, potrivit Time Magazine.

Culoarea anului este selectată de o echipă de experți și are rolul de a „evidenția legătura dintre cultură și culoare”, explică compania.

Alegerea din acest an este menită să transmită serenitate și liniște, de care, spune Pantone, este tot mai mare nevoie „într-o societate frenetică”.

„Asemenea unei pânze goale, Cloud Dancer exprimă dorința noastră pentru un nou început. Renunțând la straturile de gândire învechită, deschidem ușa unor abordări noi”, a precizat Pantone în anunțul său.

„În acest moment de transformare, în care ne reinventăm viitorul și locul nostru în lume, Pantone 11-4201 Cloud Dancer este o nuanță discretă care promite claritate”, a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, într-un comunicat de presă. „Cacofonia care ne înconjoară a devenit copleșitoare, făcând mai dificil să auzim vocea sinelui interior. O declarație conștientă de simplificare, Cloud Dancer ne amplifică atenția și ne eliberează de distragerile generate de influențele exterioare.”

Pantone este o companie globală specializată în standardizarea culorilor, iar culoarea anului este aleasă anual de Pantone Color Institute, o echipă de specialiști care oferă consultanță în domeniul culorilor și anticipează tendințele de pe piață.

Pentru a selecta culoarea anului, o echipă internațională analizează noile tehnologii, valorile sociale, colecțiile de artă, destinațiile de călătorie și evaluează starea de spirit generală a designerilor și consumatorilor de-a lungul anului.

„Există motive pentru care oamenii sunt atrași de anumite familii de culori într-un anumit moment. Pentru noi, totul înseamnă să identificăm acea familie cromatică pe care o vedem «fierbând» în toate zonele de design și, de acolo, să ajungem la nuanța care se impune”, declara anul trecut pentru Time Laurie Pressman, vicepreședinte al Pantone Color Institute. „Întotdeauna compar această echipă cu niște antropologi ai culorilor.”

Nu este prima dată când Pantone încearcă să aducă calm în lume prin culoarea anului. Mocha Mousse a fost aleasă în 2025 pentru senzația de căldură și armonie, iar Peach Fuzz, culoarea din 2024, a fost descrisă la rândul ei ca o nuanță blândă și reconfortantă.

Cloud Dancer poate fi primul alb ales vreodată drept culoarea anului, însă Pantone s-a apropiat de această zonă cromatică în 2006, când a selectat nuanța neutră Sand Dollar, despre care s-a spus atunci că reflecta îngrijorările legate de economie.