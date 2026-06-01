Cum a aflat un român că este adoptat după o solicitare către MAI. „Nimeni nu ar trebui să ajungă aici”

Un bărbat de 34 de ani,din București a aflat că este adoptat când a accesat platforma Ministerului de Interne, pentru că avea nevoie de un cazier. El își spune povestea pentru Public Record, afirmând că vrea să arate „cum are grijă statul de datele noastre personale”.

„Este inacceptabil felul în care am aflat că sunt adoptat”, spune Tudor, care adaugă că „nimeni nu ar trebui să ajungă în situația asta”.

În 2024, Tudor spune că voia să afle care este ascendentul său, pentru care îți trebuie ora nașterii. Cum mama sa i-a spus că „nu mai ținea minte exact”, a făcut o solicitare prin e-mail către spitalul unde știa că s-a născut.

„Am făcut asta mai mult din curiozitate, pentru că la o ședință de terapie de grup mi-am dat seama că nu știu prea multe despre momentul în care am venit pe lume”, spune Tudor.

Bărbatul a povestit cum a ajuns să afle că este adoptat, din baza de date a statului.

„Aveam nevoie de cazierul judiciar pentru angajare, așa că am accesat ghișeul.ro. De acolo am ajuns pe site-ul Ministerului de Interne: hub.mai.gov.ro. Am apăsat butonul de solicită cazier și mi-a apărut o cerere precompletată cu datele mele, dar cu un bonus: numele de familie anterior!”, rememorează Tudor.

Tânărul spune că această cerere l-a mirat: „Toată viața am avut un singur nume de familie. Nu a existat vreodată un indiciu care să mă facă să-mi pun întrebări”.

Tudor mai spune că a ignorat câteva zile ce văzuse pe site-ul ministerului, crezând că e o eroare de sistem.

„Mi-a rămas în minte”

Tudor spune că i-a rămas în minte câmpul cu numele „anterior” și a început treptat să-și pună întrebări.

„Îmi spuneam că într-o bază de date a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) nu prea au cum să fie greșeli. După ce am cerut cazierul, am primit răspunsul de la spital: mama nu născuse acolo. M-am gândit că nu știu eu bine unde am fost adus pe lume, că poate e tot o eroare”, mai spune Tudor.

Într-o zi, Tudor s-a uitat pe certificatul de naștere și a văzut că e emis la aproape patru luni după ce s-a născut.

Lung șir de cercetări

Căutările lui nu s-au oprit. În februarie 2025, s-a dus la primărie, de acolo a ajuns la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, iar în final a aflat cine este.

„Înainte de a primi răspunsul oficial pe email, m-au sunat să-mi spună că adopția se confirma și au date doar despre mama biologică, tatăl fiind necunoscut”, mai spune Tudor.

Pentru a afla cine este femeia care l-a născut, Tudor a trebuit să dea Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopției în judecată.

„Am aflat că mama biologică avea 13 ani și jumătate când m-a născut. Mi-au dat data și locul ei de naștere. Pentru că era minoră, m-au întrebat dacă vreau să o contacteze ei și dacă vreau să fie contactați și bunicii. A fost un șoc să aflu că m-a născut un copil. Mă așteptam să fie foarte tânără, dar nu copil”, spune Tudor.

Reacția MAI

Tudor a solicitat MAI explicații despre datele pe care le gestionează.

„Mi-au răspuns cu nonșalanță că e vorba de „cazuri punctuale, cauzate de erori umane de operare”. Așa am aflat de la ei că secretul adopției mele a fost compromis de o neglijență birocratică”, spune Tudor.

„Modalitățile în care informațiile privind adopția au fost înregistrate în R.N.E.P. au fost neuniforme, încă de la momentul constituirii, motiv pentru care configurarea unui serviciu web care să excludă în mod exhaustiv toate situațiile de adopție este dificil de realizat, în special în ceea ce privește înregistrările anterioare anului 2015, moment în care a avut loc retehnologizarea sistemului și migrarea datelor”, se arată în răspunsul MAI către solicitatea lui Tudor.

Tânărul nu le-a spus părinților săi că a aflat că l-au adoptat, iar mama sa biologică a refuzat să ia legătura cu el.

„E un secret foarte greu de dus. Însă ei sunt în vârstă și bolnavi, cu ce i-ar ajuta să știe că eu știu?”, menționează Tudor.