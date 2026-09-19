Un client al Libra Internet Bank a publicat o conversație cu Lia, asistentul bazat pe inteligență artificială al băncii, în care chatbotul i-a răspuns cu apelativul „idiotule”. Banca a precizat că Lia funcționează „prin OpenAI” și a explicat cum a putut apărea răspunsul nepotrivit, relatează Wall-Street.ro.

Incidentul a fost făcut public de client, care a postat pe Facebook o fotografie a conversației cu Lia.

Nemulțumit de conversație, clientul îi reproșase asistentului virtual „îmi pierd vremea cu tine”.

Răspunsul Liei a fost: „Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”.

„Am stat puțin uimit și am început să râd ulterior. Am zis ca nu ma pot abține să nu-l împărtășesc cu voi. După un asemenea mesaj mă gândesc serios dacă să rămân client sau nu”, a scris clientul în postare.

Ce spune Libra Internet Bank

Libra Internet Bank a reacționat ulterior printr-o postare pe LinkedIn. Banca a precizat că Lia funcționează „prin OpenAI” și a explicat că, în anumite situații, agenții de inteligență artificială pot ajunge să reproducă limbajul la care au fost expuși.

„În efortul marilor companii AI de a umaniza interacțiunile, agenții AI, deși au interdicții, în situații rare, pot să copieze limbajul la care au fost supuși. Cum aceste sisteme funcționează statistic și nu deterministic, interdicțiile pot să nu funcționeze”, a transmis Libra Internet Bank.

Banca a subliniat însă că asistentul său nu ar trebui să reproducă un limbaj nepotrivit.

„Evident că Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, a transmis banca.

Libra Internet Bank spune că, în urma incidentului, a implementat „interdicții suplimentare pentru a exclude interacțiunile nepotrivite” și și-a cerut scuze pentru situația creată.

„Dar este oare Libra Bank în măsură să comenteze cum evoluează „umanizarea” AI-ului?”, încheie banca postarea.

Sursa foto: © Tero Vesalainen | Dreamstime.com