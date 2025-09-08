Cum a ajuns cancelarul Merz să fie acuzat că a ucis o ursoaică polară, doi pui și-o focă, într-un „articol” fabricat de gruparea rusă de dezinformare „Storm-1516”

Propaganda rusă i-a vizat din ce în ce mai mult pe liderii europeni incomozi, în special pe cancelarul german Friedrich Merz, care s-a remarcat pentru sprijinul ferm acordat Ucrainei, relatează site-ul de ştiri Tagesschau.de al televiziunii publice ARD și publicația Politico.

Un articol inventat dintr-un ziar inexistent care a circulat vara aceasta în Germania a insistat în mod fals că șeful guvernului de la Berlin, Friedrich Merz, a ucis o ursoaică și pe cei doi pui ai acesteia, în timpul unei recente excursii de vânătoare în Canada.

„Fals sau adevărat?!” a scris Alina Lipp, o influenceră care răspândește propagandă pro-rusă, pe platforma X.

Ea a distribuit un clip de pe site-ul „Toronto Journal” care spune că Friedrich Merz a ucis o focă, precum și doi pui de urs polar și pe mama lor.

Doar că nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Conținutul este fictiv, imaginile – cu Merz înarmat și o focă moartă alături – sunt generate de inteligența artificială, iar sursa este un portal de știri false.

De fapt, potrivit experților, este vorba probabil o campanie de dezinformare țintită, originară din Rusia, spune site-ul Tagesschau.

Detalii și martori oculari. Toate inventate

Articolul era plin de detalii și declarații inventate. Niște martori oculari au numit acțiunea lui Merz „un masacru fără sens”.

Un presupus rezident local a confirmat incidentul și a spus: „A venit aici și a încălcat legile noastre. Ceea ce a făcut nu este doar ilegal, ci și o încălcare a tuturor valorilor în care credem”.

Mai mult, potrivit articolului fals, autoritățile din orașul canadian au spus că iau în considerare lansarea unei anchete.

O scurtă cercetare devoala rapid lipsa de credibilitate a sursei de știri. Site-ul de pe care provine clipul, „Toronto Journal”, nu este, de fapt, o publicație canadiană reputabilă.

Cea mai veche știre de pe site datează din 15 iunie 2025. După cum raportează „t-online”, site-ul web este aparent găzduit pe un server din Malaezia și a fost creat abia la jumătatea lunii iunie.

Dacă cineva vrea să citească „știri internaționale” pe Toronto Journal nu va găsit niciun articol. De asemenea, nu există nicio mențiune despre editor. Presupușii autori sunt furați de pe site-uri de știri reale. La fel, unele articole.

Storm-1516

Designul videoclipului și al paginii de știri arată semne clare că acestea fac parte din campania de dezinformare a grupării ruse„Storm-1516”, a explicat pentru Tagesschau Julia Smirnova, cercetătoare la Centrul de Monitorizare, Analiză și Strategie (CeMAS).

„Storm-1516” este activă din 2023 cel puțin și, potrivit cercetărilor, are legături cu serviciile de informații rusești.

Tipice pentru „Storm 1516” sunt narațiunile de dezinformare relativ elaborate, care falsifică site-urile de știri, documentele și clipurile.

„Pentru a face ca narațiunile să pară credibile, clipurile inventează adesea martori oculari care sunt portretizați folosind imagini manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale sau sunt puse în scenă de actori”, a spus ea.

„Mai mult, aceste minciuni sunt plasate sub formă de articole pe site-urile web ale unor mass-media fictive, cum ar fi site-ul de știri fictiv Toronto Journal, potrivit lui Smirnova.

Proiectul de cercetare Gnida atribuie, de asemenea, articolul fals grupării „Storm-1516”.

Înainte de alegerile din SUA de anul trecut, un articol fals similar o acuza pe Kamala Harris, candidata democrată la președinție, că ar fi împușcat un rinocer rar în Zambia.

Potrivit Gnida, urmele au dus și în acest caz către Rusia.

Merz, o țintă importantă

Nu este pentru prima dată când dezinformările elaborate îl țintesc pe cancelarul german. În februarie, au fost publicate articole și clipuri false care susțineau că Merz a avut probleme psihice.

Relatări false afirmau, printre altele, că Merz a încercat să se sinucidă în 2017. Printre presupusele dovezi se numărau o fotografie a dosarului său medical și o imagine în care acesta apărea într-un scaun cu rotile, cu bandaje la încheieturi – ambele false.

Guvernul federal a observat un aflux general puternic de postări despre cancelarul Merz de la învestirea sa, a scris un purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Interne în răspunsul la o întrebare.

„De asemenea, este clar că tonul a devenit mai sever în comparație cu ultima perioadă legislativă. Observăm atât dezinformare, cât și discreditare personală și propagandă pe multe canale”, a spus oficialul.

„Guvernul federal ia foarte în serios amenințarea dezinformării și o combate cu hotărâre”, a continuat purtătorul de cuvânt al BMI. Statele străine, în special Rusia, încearcă să „submineze încrederea publicului în sistemul nostru democratic și în instituțiile sale” prin dezinformare și propagandă, a spus el.

„Germania este o țintă specială”, a declarat de asemenea un oficial occidental din serviciile de informații pentru Politico.

Experții spun că nu este un secret motivul pentru care Merz a devenit o țintă principală.

„Datorită sprijinului său foarte, foarte deschis pentru Ucraina – modul în care a mobilizat comunitatea internațională pentru a sprijini Ucraina și se pronunță împotriva Rusiei – aceste campanii l-au vizat mai agresiv pe Merz”, a declarat Pablo Maristany de las Casas, analist la Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), care se ocupă de dezinformare.

Cum circulă dezinformările

Dezinformările inventate de „Storm-1516” sunt răspândite în principal prin canalele influencerilor pro-ruși.

Conținutul este diseminat acolo în engleză, franceză sau germană, profitând de acoperirea existentă a conturilor.

Unele dintre videoclipurile „Storm-1516” au fost vizionate de milioane de ori.

Povestea actuală despre Merz care ucide urși polari a fost răspândită de conturi germane și engleze, ceea ce, potrivit Smirnova, sugerează că publicul țintă principal se află în afara Rusiei.

Alina Lipp este o influenceră pro-rusă cu o largă acoperire în țările vorbitoare de limbă germană. Ea a distribuit în repetate rânduri pe rețelele sociale conținut care ar fi legat de „Storm-1516”.

La jumătatea lunii decembrie, de exemplu, ea a distribuit un articol de pe un site web fals, în care se afirma că Germania a semnat un nou acord de migrație cu Kenya și intenționa să „importe” 1,9 milioane de lucrători din Kenya.

„Lipp este una dintre cele mai cunoscute influencere pro-ruse din ecosistemul german și răspândește în mod regulat afirmații false sau narațiuni propagandistice”, a spus Smirnova. Lipp se prezintă ca jurnalistă independentă.