Cum a ajuns fiul lui Marcel Ciolacu asistent universitar în anul 2 de rezidențiat la „Matei Balș”. Medic rezident: „Este absolut incredibil cât de repede și cât de ușor”

Fiul fostului premier Marcel Ciolacu a ajuns asistent universitar la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, după ce cererea acestuia de detașare de la Târgu Mureș în Capitală a fost aprobată de Alexandru Rafila, scrie joi publicația de investigație Snoop.

„Puțini ajung asistenți universitari din rezidențiat”, a explicat pentru Snoop un medic cu 30 de ani experiență inclusiv în domeniul universitar.

Snoop a arătat că, la examenul de rezidențiat din noiembrie 2024, Filip Andrei Ciolacu, fiul fostului premier social-democrat din acea perioadă, a obținut 579 de puncte (locul 4.503 din 6.243), un punctaj care inițial l-a repartizat pe specialitatea Microbiologie la Spitalul din Târgu Mureș.

În ciuda notei, care nu i-ar fi garantat, la repartiție, un loc la București, Filip Ciolacu, fiul premierului de atunci Marcel Ciolacu, a ajuns până în Capitală și a devenit asistent universitar.

Cererea de detașare, semnată de Rafila când era ministru al Sănătății

Filip Ciolacu a făcut cerere de detașare la „Matei Balș”, la Microbiologie, și i s-a aprobat. Cel care a semnat a fost profesorul doctor Alexandru Rafila, care este şeful Disciplinei de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. Rafila este și membru PSD, partid condus în acel moment de Marcel Ciolacu.

Practic, ministrul sănătății Alexandru Rafila se subordona în noiembrie 2024 lui Marcel Ciolacu și pe linie guvernamentală, dar și pe linie de partid.

După un an, Filip Ciolacu s-a înscris la concursul cadre medicale organizat de UMF „Carol Davila” pentru poziția de asistent universitar. Examenele s-au finalizat în iulie, iar fiul lui Marcel Ciolacu a fost admis. Conform documentelor publice ale UMFCD, fiul lui Ciolacu a obținut locul 3 din 3 posturi scoase la concurs, fiind notat cu 9,03. Cei din fața lui au luat notele 9,28 și, respectiv, 9,77.

„Puțini ajung asistenți universitari din rezidențiat”, a explicat pentru Snoop un medic cu 30 de ani experiență inclusiv în domeniul universitar, care nu a dorit să-și facă publică identitatea.

„Este absolut incredibil cât de repede și cât de ușor obține rezidentul Ciolacu poziții pentru care ceilalți medici fie trebuie să învețe pe brânci, fie trebuie să aștepte cu anii până ajung la ele”, a reacționat un medic rezident de anul 5 dintr-un spital de urgență din București.

Ce a spus Alexandru Rafila întrebat despre această situație, aflați pe Snoop.ro.