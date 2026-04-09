Cum a ajuns Iepurașul de Paște în viețile noastre și la ce cheltuieli ne pune

În fiecare primăvară, nici n-apuci să-ți revii după cheltuielile cu sărbătorile de iarnă, că începi să auzi prin casă întrebarea: „Dar Iepurașul de Paște ce ne aduce?”. În spatele inocenței copilului, e un mecanism întreg, alimentat de reclame, validat social și întreținut de părinți, în ciuda faptului că, „pe vremea lor”, Iepurașul acesta nu exista. Acum, a devenit un mic „Moș Crăciun de primăvară”, ce creeză așteptări, liste și, inevitabil, costuri.

Presiunea nu vine doar din dorința copilului, ci și din context: grădinița, școala, colegii, reclamele care încep din martie, rafturile pline din magazine și ideea că „toți ceilalți primesc ceva”. În același timp, anul 2026 vine cu o realitate economică pe care nu ai cum să o ignori: prețuri mai mari la alimente, dulciuri și jucării, salarii care nu țin mereu pasul cu inflația și un sentiment constant că trebuie să alegi mai atent pe ce dai banii. Și atunci apare întrebarea reală, dincolo de poveste: cum a ajuns Iepurașul atât de important în viețile noastre și, mai ales, la ce cheltuieli ne provoacă el?

Iepurașul de Paște are viză de State

Dacă mergi înapoi în timp, vei descoperi că Iepurașul de Paște nu are legătură directă cu tradiția creștină a sărbătorii, ci își are originile în spațiul germanic, unde simboliza fertilitatea și renașterea naturii, fiind asociat cu primăvara. În secolul al XVIII-lea, coloniștii germani au dus această tradiție în America, unde povestea Iepurașului care aduce ouă și dulciuri copiilor a început să capete conturul comercial pe care îl vedem astăzi.

