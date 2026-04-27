Cum a ajuns în instanță selecția conducerii Hidroelectrica. Mizele numirii unui director general la cea mai profitabilă companie publică din țară

Hidroelectrica derulează în acest moment un proces de selecție pentru funcțiile de director general și director financiar. Hidroelectrica a atribuit contractul de servicii de recrutare către firma Pluri Consultants Romania SRL la un preț care reprezintă 35% din valoarea estimată inițial de companie.



Atribuirea de către Hidroelectrica a contractului de recrutare a fost contestată de un competitor, ​Asocierea Incressa Services SRL & Ace Recruit SRL, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor care, mai departe, a dispus trimiterea dosarului către Tribunalul București.

Potrivit contestațiilor, Hidroelectrica este acuzată că a atribuit contractul înainte de expirarea termenului pentru contestații și în ciuda faptului că nu au fost depuse în termenul legal unele documente obligatorii.

​Compania neagă orice influență politică în acest proces, în răspunsul către HotNews. Care este miza procesului de recrutare?

O companie cu un profit de peste 600 de milioane de euro

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din țară. În 2025 a avut venituri de 10 miliarde de lei și un profit net de 3,37 miliarde lei (peste 600 de milioane de euro), potrivit raportului anual al companiei. Este cea mai profitabilă companie publică din România.

Potrivit unor surse din companie, pentru perioada următoare sunt vizate contracte mari de livrare a energiei electrice. Precizăm că energia hidro este cea mai ieftină sursă de energie în bandă, contractele cu această companie fiind considerate cele mai avantajoase din piață.

Litigiul de la Tribunalul București a apărut în contextul în care compania a reluat procesul de selecție, după eșecul procedurii similare din anul precedent. Firma Pluri nu a răspuns solicitărilor HotNews.

Ce s-a întâmplat anul trecut

În noiembrie 2025 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis să anuleze procesul de numire a unui director general și a unui director financiar al companiei, chiar dacă acest lucru însemna pierderea unor bani din PNRR.

Surse din Hidroelectrica au declarat atunci pentru HotNews că procedura a fost anulată deoarece persoana care fusese selectată pentru funcția de director general, de către un consultat independent, era „din afara calculelor politice”.

Mai exact, cel care venea „din afara calculelor politice”, obținând cel mai mare punctaj, a fost Mihai Aniței, manager cu experiență în domeniul privat.

Consiliul de Supraveghere a decis atunci că cele două persoane „nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO”. Ulerior, Mihai Aniței a declarat pentru emisiunea „România te iubesc” de la ProTV că a aflat din presă faptul că procedura a fost anulată.

Firma câștigătoare l-a mai selectat o dată pe actualul director general. Anulări peste anulări în instanță

După anularea procedurii de selecție din toamnă, Consiliul de Supraveghere a decis numirea lui Bogdan Badea ca director general interimar. Acesta a mai fost director general al companiei în perioada 2017 – 2023. În 2019, după doi ani de interimat, a fost selectat chiar de Pluri Consultants, firma desemnată în prezent să se ocupe de noua procedură de selecție. Surse din companie spun că Bogdan Badea și-a depus deja candidatura pentru un nou mandat, pe actuala procedură.

Procedura de numire din 2019 a lui Bogdan Badea fost contestată în instanță, potrivit portalului instanțelor. În 2022, contestația a fost admisă de Tribunalul București, iar în 2023 de Curtea de Apel, procedura de numire fiind anulată. În iulie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat deciziile celor două instanțe.

Numele lui Bogdan Badea apare într-o investigație Recorder care arată că Hidroelectrica a furnizat energie fără factură de 2 milioane de euro pentru instituții religioase și afaceriști cu conexiuni politice. Și atunci, compania era condusă de Bogdan Badea, instalat în 2017 cu susținerea PNL (via ALDE).

Nu a fost prima procedură desfășurată de Pluri care a fost anulată de unele instanțe. Această firmă s-a ocupat și de selecția Directoratului Transelectrica, în 2024, procedura fiind contestată în instanță, pe motiv că a fost lipsită de transparență.

Pe 23 decembrie 2025, Tribunalul București a admis cererea de anulare a procedurii de selecție de la Transelectrica. În acest proces urmează să se judece apelul.

​Detaliile contractului contestat

​Pe 19 februarie 2026, Hidroelectrica a anunțat atribuirea către Pluri Consultants Romania SRL a unui contract în valoare de 52.500 lei (10.300 euro).

Obiectul acestuia vizează asistența acordată Consiliului de Supraveghere pentru selecția a doi membri în Directorat. Valoarea inițială estimată era de 148.820 lei (aproape 30.000 euro). Aceasta înseamnă că Pluri a cerut un preț care reprezintă 35% din valoarea estimată de Hidroelectrica.

​Achiziția a fost realizată prin modalitatea achiziției directe. La solicitarea Hotnews, Hidroelectrica a precizat că a trimis invitații către 17 potențiali ofertanți. În final, au fost depuse două oferte:

​Pluri Consultants Romania SRL care a obținut 94,22 puncte

​Asocierea Incressa Services SRL & Ace Recruit SRL care a obținut 81,13 puncte

Motivele contestației, documente lipsă și contract atribuit înainte de expirarea termenului pentru contestații

​Incressa Services SRL a depus inițial o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Consiliul a declinat competența de soluționare către Tribunalul București, dosarul având primul termen de judecată fixat pentru data de 7 mai 2026.

Între timp, procedura de selecție merge înainte, Hidroelectrica răspunzând la solicitarea HotNews că termenul limită de numire este 31 mai 2026.

​Incressa Services SRL a cerut reevaluarea tuturor ofertelor pentru criteriile tehnice, respingerea ofertei Pluri Consultants Romania SRL ca neadmisibilă la criteriul preț. În plus, a cerut anularea deciziei de atribuire, invocând încălcarea principiilor de egalitate, transparență și tratament nediscriminatoriu.

Potrivit documentelor oficiale ale procedurii de achiziție, a fost reclamată lipsa unor declarații obligatorii, dar și atribuirea contractului înainte de expirarea perioadei legale de contestare.

În prima etapă a procedurii, din 9 februarie, caietul de sarcini solicita depunerea obligatorie a unei declarații pe proprie răspundere privind baza de date de candidați. Chiar dacă Pluri nu a depus acest document, comisia de evaluare de la Hidroelectrica a evaluat oferta ca fiind completă, calificând-o pentru următoarea etapă. Comisia a precizat în dosarul procedurii că lipsa declarației nu înseamnă că firma nu deține baza de date.

​Incressa susține că pentru a doua etapă, din 13 februarie, caietul de sarcini solicita ca declarația pe proprie răspundere să fie autentificată de notar, însă aceasta nu exista. În cele din urmă, cu 8 zile întârziere față de termenul limită din prima etapă și cu 4 zile față de a doua etapă, a fost depusă o declarație pe 17 februarie, în afara termenului limită.

​Incressa pretinde că, de asemenea, caietul de sarcini solicita experiență cu minimum șapte clienți din ultimii trei ani, iar Pluri a prezentat patru. O altă cerință era desemnarea a minimum cinci experți cu experiență în recrutarea de manageri, iar Pluri a prezentat patru persoane cu portofolii.

Un alt motiv al litigiului este faptul că rezultatul procedurii a fost comunicat către Incressa Services SRL pe 17 februarie, ora 20.52, deși termenul de contestare expira pe 24 februarie. Hidroelectrica a publicat pe 19 februarie anunțul atribuirea contractului către Pluri, cu 5 zile înainte de expirarea termenului de contestare.

Firma Incressa nu a răspuns solicitărilor HotNews.

Punctul de vedere al Hidroelectrica

​Reprezentanții Hidroelectrica precizează, la solicitarea HotNews, că, deși prețul ofertat de câștigător a fost de aproximativ 36% din valoarea estimată, au fost solicitate și primite justificări ale elementelor de cost, conform legislației.

Compania susține că factorul preț a reprezentat doar 15 puncte din punctajul total, restul de 85 de puncte fiind alocate factorilor tehnici.

​De asemenea, Hidroelectrica menționează că Incressa Services SRL are listată în SEAP o ofertă proprie pentru servicii similare (recrutare director financiar) la prețul de 14.000 lei fără TVA, argumentând astfel validitatea prețurilor scăzute în piață.

​Hidroelectrica susține că dacă instanța va dispune suspendarea sau anularea procedurii de selecție a expertului independent, procesul de numire a directorului general și directorului general adjunct va fi blocat sau reluat. În cazul admiterii cererii de reevaluare, contractul actual cu Pluri Consultants ar putea fi anulat, urmat de o nouă desemnare a câștigătorului.

Hidroelectrica: „Este guvernat exclusiv de prevederile legale aplicabile”

​Compania a negat orice influență politică în acest proces. Hidroelectrica a afirmat că selecția se bazează pe criterii profesionale și pe respectarea principiilor de guvernanță corporativă OECD, întrebată cum sunt respectate principiile privind guvernanța companiilor de stat în acest caz, mai ales în condițiile anulării procedurii de numire, în 2025, fără o motivare clară.

„În ceea ce privește procedura anterioară din 2025, orice decizie privind continuarea, ajustarea sau reluarea unei proceduri de selecție este luată de organele statutare ale societății, în baza atribuțiilor legale și a evaluărilor interne, în concordanță cu cadrul normativ aplicabil și cu obiectivul asigurării unei conduceri executive performanțe. Astfel de decizii nu afectează angajamentul companiei față de principiile de guvernanță corporativă, ci reflectă necesitatea adaptării proceselor la contextul operațional și instituțional”, a precizat compania.

Întrebată dacă există presiuni politice sau influențe externe în selecția conducerii executive, Hidroelectrica a afirmat că procesul de selecție a conducerii executive „este guvernat exclusiv de prevederile legale aplicabile și de mecanismele interne de guvernanță corporativă”.

„Hidroelectrica este o companie listată, supusă unor standarde ridicate de transparență și raportare, ceea ce asigură un cadru suplimentar de control și conformitate în toate procesele decizionale, inclusiv în selecția conducerii executive”, a mai precizat compania.