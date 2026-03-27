Hidroelectrica trimite integral profitul către acționari: Zero lei pentru investiții, miliarde la bugetul statului

Hidroelectrica continuă politica de distribuire agresivă a profitului, direcționând practic integral câștigul către dividende, potrivit unei note publicate joi pe site-ul companiei. La fel ca în anii precedenți, din profitul net de aproximativ 3,3 miliarde lei (673 milioane euro) obținut anul trecut nu va reține niciun ban pentru dezvoltarea companiei.

De mai mulți ani, întreg profitul companiei este folosit pentru alimentarea veniturilor bugetare, prin dividende, în condițiile în care statul, prin Ministerul Energiei, este acționar majoritar, deținând 80% din participații.

Statul încasează jumătate de miliard de euro

Compania a înregistrat în 2025 un profit net de aproximativ 3,3 miliarde lei, în scădere cu circa 20% față de anul anterior, pe fondul condițiilor hidrologice nefavorabile, se arată în raportul anual al companiei.

Cu toate acestea, politica de remunerare a acționarilor și compania continuă să funcționeze ca un vehicul de distribuție de lichiditate către acționari, în special către stat.

Din cele aproximativ 3,3 miliarde lei distribuite, statul încasează peste 2,6 miliarde lei (circa 520 milioane euro), dividendele fiind un instrument pentru acoperirea deficitului bugetar.

Echipamente vechi de jumătate de secol într-un sector strategic

În condițiile în care investițiile companiei nu sunt susținute din profitul curent, Hidroelectrica finanțează proiectele din fluxuri de numerar operaționale sau utilizează rezerve acumulate în anii anteriori. Pe de altă parte au fost ani, precum 2024, în care au distribuit sub formă de dividende inclusiv din rezerve.

Aceasta, în contextul în care nevoia de investiții este mare, după cum arată raportul anual pe 2025 al companiei.

Gradul de uzură al capacităţilor de producţie este ridicat, potrivit datelor din raport. Majoritatea hidroagregatelor, circa 61%, au între 20 și 50 ani de la punerea în funcțiune. Doar 15% au fost puse în funcțiune sau retehnologizate după anul 2006.

Hidroelectrica susține că programul de investiții pentru 2025 a fost realizat in proporție de 95% raportat la bugetul alocat. Mai exact, investițiile au fost 781 milioane lei (156 milioane euro) în 2025, în creștere cu 32% când a fost îndeplinit doar 61% din cât s-a bugetat.

Din acești bani, circa 121 milioane lei (25 milioane euro) au ajuns la proiecte de energie fotovoltaică și stocare de energie.

Distribuirea profitului sub formă de dividende și limitarea investițiilor este o politică mai veche a Guvernului. De mulți ani, Executivul cere companiilor de stat, prin memorandumuri anuale, să contribuie la acoperirea găurilor de la buget cu profiturile lor, distribuind minimum 90% sub formă de dividende. Aceasta, în condițiile în care legislația prevede un minimum 50% în cazul companiilor de stat.