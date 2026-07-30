Cum a ajuns investiția de 70 de milioane de dolari a unei companii de familie în Guinness Nigeria, când multinaționalele plecau, să valoreze acum peste 350.000.000 de dolari

Când gigantul britanic din industria băuturilor Diageo a acceptat, în iunie 2024, să cedeze controlul asupra Guinness Nigeria, puțini se așteptau ca tranzacția să se transforme, într-un timp atât de scurt, într-una dintre cele mai profitabile investiții realizate de o companie în Nigeria, scrie Bussines Insider.

Producătorul de bere era afectat de pierderile provocate de fluctuațiile cursului valutar, inflația reducea puterea de cumpărare a consumatorilor, iar mai multe companii multinaționale se retrăgeau din cea mai mare economie a Africii.

În timp ce mulți investitori își reduceau expunerea pe piața nigeriană, compania Tolaram Corporation, cu sediul în Singapore, a cumpărat, în 2024 de la Diageo participația de 58,02% din Guinness Nigeria pentru aproximativ 70 de milioane de dolari. La prețul de închidere al acțiunilor de marți, această participație valorează acum circa 355 de milioane de dolari, adică de peste cinci ori mai mult decât prețul de achiziție.

Familia din spatele grupului Tolaram este familia Aswani (Vaswani), de origine sindhi. În prezent, grupul este condus de Mohan Vaswani, Sajen Aswani și Haresh Aswani. Sursa foto: tolaram.com

Investiția a început, totodată, să genereze un flux constant de venituri.

Guinness Nigeria închide joi registrul acționarilor, înainte de plata dividendelor interimare pe 10 august. Fiecare acționar va încasa 7 naira (aproape jumătate de cent american) pentru fiecare acțiune deținută. Astfel, Tolaram va primi aproximativ 6,5 milioane de dolari, având în vedere că deține pachetul majoritar de acțiuni.

Împreună cu plata de 2 naira (0,15 cenți) pe acțiune aprobată după primul trimestru, grupul a încasat numai în acest an aproximativ 8,4 milioane de dolari din dividende.

Achiziția Guinness Nigeria se înscrie în strategia pe termen lung a Tolaram, companie deținută de familia Vaswani și cunoscută pentru transformarea brandului Indomie în liderul pieței de tăiței instant din Nigeria.

Au cumpărat când ceilalți plecau

Tolaram a intrat în acționariatul Guinness Nigeria într-un moment în care încrederea în piața bunurilor de consum din Nigeria se deteriorase puternic.

Devalorizarea monedei naționale, naira, majorase costurile importurilor și provocase pierderi uriașe din diferențele de curs valutar pentru numeroase companii. Guinness Nigeria a raportat o pierdere de 54,7 miliarde de naira pentru exercițiul financiar încheiat în iunie 2024, iar mai multe multinaționale fie și-au închis fabricile, fie și-au restructurat operațiunile sau s-au retras parțial de pe piața nigeriană.

Vânzarea participației de către Diageo a făcut parte dintr-o schimbare mai amplă de strategie, nu dintr-o retragere completă din Nigeria. Gigantul din industria băuturilor a păstrat drepturile asupra mărcii Guinness și a încheiat acorduri pe termen lung de licențiere și redevențe, care permit Guinness Nigeria să continue producția berii Guinness și a altor mărci din portofoliul Diageo pe plan local.

De asemenea, Diageo și-a păstrat afacerea cu băuturi spirtoase premium din Nigeria și a descris tranzacția drept parte a strategiei sale de a adopta un model operațional mai flexibil, bazat pe mai puține active deținute direct.

Pentru Tolaram, achiziția a fost în linie cu filosofia de investiții pe care compania o urmează de zeci de ani.

„Parteneriatul nostru cu Diageo demonstrează angajamentul de a ne consolida prezența și moștenirea în Nigeria”, declara la momentul anunțării tranzacției directorul general al grupului, Sajen Aswani. „Privim toate investițiile noastre dintr-o perspectivă pe termen lung.”

Dincolo de industria alimentară, Tolaram și-a extins activitatea în infrastructură, bunuri de consum și dezvoltare industrială, investind în Lagos Free Zone, portul de mare adâncime Lekki și în parteneriate cu companii multinaționale precum Kellogg’s, Colgate și Arla.

O altă perspectivă asupra Nigeriei

Tranzacția Guinness evidențiază diferența tot mai mare dintre modul în care unele companii asiatice și cele occidentale privesc piața nigeriană, observă sursa citată.

În timp ce mai multe grupuri europene din sectorul bunurilor de consum și-au redus prezența în ultimii ani, companii precum Tolaram au continuat să investească, mizând pe faptul că populația numeroasă a Nigeriei, urbanizarea și cererea în creștere din partea consumatorilor vor genera câștiguri pe termen lung, în pofida dificultăților economice de moment.

Această strategie i-a diferențiat tot mai mult pe investitorii asiatici de unele multinaționale occidentale, care și-au restrâns operațiunile. În cazul Tolaram, pariul pare să fi dat roade.

Ceea ce a început ca o achiziție de 70 de milioane de dolari, într-una dintre cele mai dificile perioade economice traversate de Nigeria, s-a transformat într-o participație evaluată acum la peste 350 de milioane de dolari, care generează în același timp și milioane de dolari din dividende.

După ce și-a schimbat sfârșitul exercițiului financiar pentru luna decembrie, producătorul de bere a raportat un profit net de 41,2 miliarde de naira pentru perioada de 18 luni încheiată în decembrie 2025, revenind pe profit după pierderea semnificativă înregistrată înainte ca Tolaram să preia controlul.

Evoluția pozitivă a continuat și în 2026.

În primul semestru al anului, veniturile au crescut cu 11,8%, până la 265 de miliarde de naira, iar profitul net a urcat cu 53,3%, la 25,3 miliarde de naira.

Rezultatele au fost susținute și de reducerea costurilor cu împrumuturile, precum și de creșterea veniturilor financiare, în timp ce activitatea de bază din Nigeria a continuat să genereze peste 98% din veniturile totale ale companiei.