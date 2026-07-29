Cum a ajuns ministrul Pislaru să stea într-o locuință RAAPPS în București. Grindeanu îl acuză că „și-a donat casele” ca să o primească și îi cere demisia „urgent”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat ministrului Dragoș Pîslaru să demisioneze „urgent” din Guvernul interimar, acuzându-l, printre altele, că „și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință RA APPS” pe bulevardul Kiseleff. Pîslaru a negat acuzațiile, susținând că „locuința de serviciu” i-a fost „aprobată cu respectarea tuturor prevederilor legale”.

Într-o conferință de presă, miercuri, la Parlament, liderul PSD l-a acuzat pe ministrul interimar al Muncii că „nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării”.

„Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial, după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință RA APPS, de peste 120 de metri pătrați, pe Kiselelff”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Pîslaru, «un kind reminder» scurt, dă-ți demisia urgent!”

Liderul social-democraților consideră că Dragoș Pîslaru ar trebui să demisioneze „urgent”.

„Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar cu cealaltă, sau cu aceeași, ca să nu greșesc, semnezi să îți dai un protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles în weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcție. Așa că Pîslaru, «un kind reminder» scurt, lasă «team building-ul» de la Târgoviște, unde te afli acum, și dă-ți demisia urgent, dar urgent!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El susține că Dragoș Pîslaru „și-a pierdut credibilitatea” în fața sindicatelor.

„Actorul principal pe această lege trebuie să fie ministrul, chiar dacă e interimar, ministrul Muncii, Pîsaru, care, și dacă nu apăreau lucrurile ieri, cu deplasările în weekend la familie și cu locuința de serviciu, din perspectiva sindicatelor și din ceea ce am văzut până acum, și-a pierdut credibilitatea în fața lor. E foarte greu să vii să reiei un dialog cu cineva în care nu ai încredere. De aceea, i-am cerut azi demisia și cred că ar face bine să facă acest lucru, dacă se dorește, într-un final, să facem pași înainte și să avem o lege a salarizării”, a mai spus președintele PSD.

Cum explică MIPE „situația locativă” a lui Dragoș Pîslaru

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), pe care Pîslaru îl conduce încă de la învestirea Guvernului Bolojan în iunie 2025, a transmis miercuri un comunicat de presă în care acuză „unele posturi de televiziune și site-uri”, fără să le numească explicit, că lansează știri „false” despre situația locativă a ministrului.

Conform ministerului, în 23 decembrie 2024, Dragoș Pîslaru a vândut apartamentul din București care figura în declarația de avere depusă în 2025.

Apoi, în 16 aprilie 2025, el a angajat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, pentru care a semnat actele și a devenit proprietar în data de 5 august.

„În aceeași perioadă, pentru simplificarea procesului de achiziție al imobilului din Belgia, ministrul Dragoș Pîslaru a demarat procedurile pentru returnarea în familie a casei părinților în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Ministrul nu mai locuiește în acest imobil, în care trăiesc părinții săi de peste 24 de ani. În trecut, locuința a fost transferată de către părinți pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinții dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil și vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia”, susține Ministerul Muncii.

„A solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București”

După ce a fost învestit ca ministru al fondurilor europene odată cu instalarea Guvernului Bolojan în 23 iunie 2025, „Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București”, notează MIPE.

„A solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București, explicând și argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie”, mai menționează MIPE.

Conform ministerului, Dragoș Pîslaru a explicat că a demarat de ceva vreme procedurile pentru returnarea imobilului aflat pe numele său, spunând că nu a locuit și nu poate locui în acesta, iar RAAPS i-a răspuns că până la finalizarea notarială / înscrierea cadastrală a situației imobilului nu îi poate oferi o locuință de serviciu.

„În momentul clarificării legale a faptului că imobilul nu se mai afla în proprietatea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost redepusă cererea de sprijin pentru locuința de serviciu, care ulterior a fost aprobată cu respectarea tuturor prevederilor legale”, mai declară MIPE în comunicatul de miercuri.

În final, instituția a mai menționat că Dragoș Pîslaru „își rezervă dreptul de a acționa în instanță pe oricine transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale”.

„Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, reclamă modul în care această situație a fost portretizată eronat și malițios în spațiul public, precizând că nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația existentă”, a mai scris instituția.