Cum a ajuns Mistral AI să fie cea mai valoroasă companie europeană de inteligență artificială

O companie franceză de AI fondată acum doi ani și jumătate ajungea să valoreze două miliarde dolari la final de 2023, iar acum „bifează” cota de 14 miliarde dolari și faptul nu este întâmplător. Cum a reușit să-și facă loc Mistral într-un domeniu dominat de americani și chinezi? Cine este cel mai nou susținător?

Promițătoare încă de la început

Mistral AI a fost fondată în primăvara lui 2023 de foști cercetători de la DeepMind și de la Meta. La un an de la înființare, primea un miliard de euro într-o rundă de finanțare care a făcut senzație la acel moment.

Acum, Mistral este evaluată la 14 miliarde dolari, după ce ASML, un gigant tech olandez care produce utilaje pentru fabricarea celor mai avansate procesoare, a preluat 11% din acțiuni și a investit 1,3 miliarde euro.

Au fost și zvonuri în această vară că Apple ar fi interesată de Mistral, dar nimic nu s-a concretizat.

Cum a ajuns compania aici? A avut o strategie bine implementată, managementul a fost de elită, s-a bazat pe modelul open-source, dar a parafat și parteneriate solide, atât guvernamentale, cât și industriale.

„Campionul” francez al AI

Presa din „Hexagon” descrie Mistral ca fiind „le champion français de l’Intelligence Artificielle”, iar compania a anunțat o mulțime de parteneriate, inclusiv în segmentul auto, dar nu numai.

Mistral vrea să profite de contextul politic în care clienți corporate, din sectorul public și din domeniul apărării din afara SUA caută din ce în ce mai multe alternative la companiile tehnologice americane, mai ales de când Donald Trump a revenit la Casa Albă.

„Există multe companii europene care vor să-și reducă dependența de furnizorii americani. Este și o cerere tot mai mare pentru o autonomie strategică sporită”, spunea în iunie, Arthur Mensch, directorul executiv al Mistral.

Această nevoie a determinat Mistral să lanseze un program ambițios de extindere a propriei infrastructuri de inteligență artificială, începând cu un mare centru de date lângă Paris, precum și prin colaborări cu tot mai multe grupuri tech și cu fonduri de investiții, inclusiv din țările arabe.

Că Mistral este o companie promițătoare o arată și colaborările cu Nvidia, gigantul evaluat la peste 4.150 miliarde dolari. În iunie, președintele francez Emmanuel Macron descria parteneriatul dintre cele două companii ca fiind unul „istoric”, scria publicația Le Monde.

„Acest parteneriat reprezintă un moment decisiv, pentru că ne va spori suveranitatea și ne va permite să facem mult mai multe.”, spunea președintele.

Cele două companii dezvoltă o ofertă de infrastructură cloud, denumită Mistral Compute. Platforma se bazează pe 18.000 de GPU-uri Grace Blackwell de la Nvidia, lansarea fiind planificată pentru 2026. Nu este singura colaborare între cele două companii.

Mistral are peste 250 de angajați și și-a extins semnificativ echipa comercială în ultimele luni. A adoptat un model de vânzări similar cu cel al furnizorului american de analize de date Palantir, angajând o echipă de „arhitecți de soluții” (solutions architects) care colaborează cu fiecare client, în stil de consultanță, pentru a găsi cea mai bună modalitate de implementare a tehnologiilor AI în business-ul fiecăruia, se arată într-o analiză Financial Times.

BNP Paribas, AXA, Stellantis și Veolia se numără printre clienții actuali ai Mistral. Compania are și un parteneriat cu start-up-ul european de tehnologie pentru apărare Helsing.

„Suveranitatea nu este activitatea noastră de bază, iar noi suntem o companie globală”, a declarat CEO-ul Arthur Mensch în luna mai, adăugând că afacerile companiei se triplaseră în ultimele 100 de zile. Estimările sunt că business-ul companiei va trece de 100 milioane dolari în acest an.

Sursa foto: Dreamstime.com