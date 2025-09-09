O investiție de 1,3 miliarde euro este cel mai important vot de încredere pentru compania franceză considerată a fi lider european în domeniul AI

ASML Holding din Olanda investește 1,3 miliarde euro în compania franceză Mistral AI, ca parte a unui parteneriat strategic care este neobișnuit pentru gigantul olandez. Mistral AI este una dintre puținele companii europene care pot concura cu giganții americani și chinezi.

ASML este singura companie din lume care produce mașini de litografie EUV (Extreme Ultraviolet), echipamente indispensabile pentru fabricarea celor mai avansate cipuri (folosite în telefoane, servere, AI, echipamente militare). Un utilaj EUV are mărimea unui autobuz, conține sute de mii de piese și costă în jur de 200 de milioane de dolari.

Prin această investiție, ASML devine cel mai mare acționar al Mistral, cu 11% din acțiuni, au anunțat companiile, marți, scrie Bloomberg.

Mistral, care dezvoltă modele AI, dar și un chatbot, a precizat că investiția face parte dintr-o rundă de finanțare de 1,7 miliarde euro, care îi conferă o valoare de aproximativ 11,7 miliarde euro.

Arthur Mensch, CEO-ul Mistral, a spus că asocierea cu o companie europeană „a fost cireașa de pe tort”. „Este o poveste frumoasă despre doi campioni europeni care lucrează împreună”, a declarat el. „Ne-ar plăcea să vedem mai multe astfel de exemple.”

Mistral, înființată în 2023, a devenit una dintre cele mai valoroase companii private din Europa și este cea mai mare și cunoscută companie de AI de pe continent.

Mistral AI a fost creată de Arthur Mensch, fost cercetător la DeepMind, și de doi foști cercetători la Meta (Timothée Lacroix și Guillaume Lample).

Presa din „Hexagon” descrie Mistral ca fiind „le champion français de l’Intelligence Artificielle”, iar compania a anunțat o mulțime de parteneriate, inclusiv în segmentul auto, dar nu numai.

Alianța ASML – Mistral oferă Europei singurul rival credibil pentru giganții AI precum OpenAI și este sprijinit acum de una dintre cele mai mari și mai puternice companii tech de pe continent.

Asocierea reprezintă o victorie pentru mișcarea de „suveranitate tehnologică” a UE care pledează pentru o dependență mai redusă de tool-urile din Silicon Valley și care a câștigat avânt pe fondul măsurilor dure ale președintelui Donald Trump împotriva țărilor pe care le consideră a fi în contradicție cu interesele SUA.

