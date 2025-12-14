VIDEO Cum a ajuns o cutie a Poștei Regale britanice în Antarctica

Un pinguin lângă noua cutie poștală regală din Antartica. Sursa foto: captură video Facebook / Casa Regală

Oamenii de știință staționați într-un avanpost britanic de cercetare izolat din Antarctica au primit un cadou special de Crăciun: o cutie nouă-nouță a Poștei Regale britanice, trimisă personal de regele Charles, potrivit The Independent.

Kirsten Shaw, asistenta Stației de Cercetare Rothera care, printre multe alte sarcini, se ocupă și de oficiul poștal oficial al Teritoriului Antarcticii Britanice, i-a scris regelui Charles și i-a cerut să înlocuiască vechea cutie poștală.

Casa Regală a fost „mișcată de povestea echipei care lucrează într-unul dintre cele mai îndepărtate locuri de pe pământ” și, ulterior, a încheiat un parteneriat cu Poșta Regală din Marea Britanie.

Cutia poștală de culoarea roșie, cu sigla regelui, a sosit la bordul navei de cercetare polară a Regatului Unit, RRS Sir David Attenborough, coincidând cu prima misiune importantă de reaprovizionare a bazei după iarna lungă și întunecată a continentului.

Este ca și cum „am avea o bucățică de casă cu noi”, a spus Aurelia Reichardt, șefa stației Rothera, despre cadoul de la Casa Regală. „Este o mare onoare pentru stație să primească o cutie poștală regală autentică”, a mai spus ea.

„Acest lucru a dat comunității de aici un impuls real și este un memento excelent pentru a ne face timp să luăm legătura cu cei dragi, chiar și atunci când munca devine agitată”, a adăugat șefa stației din Antarctica.

La rândul său, David Gold, directorul pentru afaceri externe și politici al Poștei Regale britanice, a declarat că trimiterea și primirea corespondenței la Rothera este „vitală” pentru ca cei care lucrează acolo, fiindcă așa pot să păstreze legătura cu familia și prietenii de Crăciun.

„Această nouă cutie poștală va contribui la menținerea acestei tradiții și va asigura că magia corespondenței ajunge chiar și în Antarctica”, a spus el.

Rothera este cea mai mare bază britanică din Antarctica. În lunile de vară, aici lucrează aproximativ 100 de angajați, iar în lunile de iarnă, din aprilie până la jumătatea lunii octombrie, doar 22.

Situată la 1.860 km sud de Insulele Falkland, pe Insula Adelaide, la vest de Peninsula Antarctică, Rothera servește ca centru de cercetare biologică și hub pentru sprijinirea operațiunilor aeriene și în teren.