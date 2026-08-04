Cum a ajuns o elevă din București să studieze industria muzicală la o facultate din Dublin. „Nota de la BAC a contat foarte puțin”

Peste 40.000 de studenți români învață în acest moment în străinătate, iar din această toamnă li se va alătura și Alexandra Diaconu, absolventă a Liceului Teoretic „Ion Barbu” din București. La 19 ani, ea a fost admisă la programul Music Business, Events & Media din cadrul BIMM University, o instituție specializată în pregătirea profesioniștilor pentru industriile creative.

Spre deosebire de admiterea la multe facultăți din România, în cazul universității irlandeze media de la Bacalaureat a avut un rol secundar. Selecția s-a bazat în principal pe portofoliul artistic, interviul și nivelul de limba engleză.

Alexandra spune că decizia de a studia în Irlanda a venit după mai mulți ani în care a căutat un program care să combine latura creativă cu cea de business din industria muzicală.

„Încă din copilărie mi-am dat seama că muzica nu este doar un hobby pentru mine, ci ceva în jurul căruia îmi doresc să-mi construiesc viața. Cânt atât vocal, cât și la pian, dar în ultimii ani am descoperit că cel mai mult mă atrage compoziția. Îmi place ideea că poți lua o emoție sau o experiență și să o transformi într-o piesă în care cineva se poate regăsi. Cred că asta mă motivează cel mai tare și este unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să urmez o facultate în domeniul muzicii”, spune ea.

După ce a analizat mai multe opțiuni, a ales BIMM University deoarece programul pune accent atât pe dezvoltarea artistică, cât și pe management, organizarea de evenimente și strategia din spatele unei cariere în muzică.

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