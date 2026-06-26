Cum a ajuns o elevă să stârnească un val de revoltă pe internet. CNA: „Nu a fost protejată, ci expusă”/ Psiholog: „Cine este societatea, dacă nu noi?”

Un interviu realizat de Observator cu o elevă de clasa a VIII-a, după proba la matematică de la Evaluarea Națională 2026, a generat peste două milioane de vizualizări și un val de revoltă la adresa ei, pe rețelele sociale. Contactat de HotNews, Mircea Toma, membru al CNA, a anunțat că va solicita autosesizarea Consiliului, invocând posibile încălcări ale drepturilor minorului, în timp ce psihologi și experți în parenting au atras atenția asupra modului în care adulții îi judecă pe copii.

Un videoclip cu o adolescentă care a susținut examenul la matematică, miercuri, 24 iunie, de la Evaluarea Națională 2026, a devenit viral și a stârnit dezbateri aprinse și controverse. HotNews a ales să nu îl publice, pentru a nu o expune și mai mult pe tânără.

Publicat de Observator, a adunat pe rețelele sociale aproape 2 milioane de vizualizări în mai puțin de trei zile și a fost disecat pe internet de specialiști și oameni simpli. În clip, tânăra este abordată de o echipă a jurnalului de la Antena 1 și întrebată cum i s-a părut examenul. Ea vorbea la telefon cu bunica ei.

„A fost minunat, n-am știut absolut nimic”, răspunde eleva, care adaugă că speră să ia 4 sau 5. Atacată pentru răspunsurile ei, tânăra a fost apărată de alți utilizatori ai rețelelor sociale, care au calificat reacțiile drept sarcastice.

Adolescenta afirmă, în continuare, că și-ar dori să continue la un liceu „pe igienă și frumusețe”, să își deschidă un salon „micuț, drăguț, cochet” pentru manichiură și cosmetică.

Majoritatea comentariilor negative au atacat nu doar răspunsurile elevei, ci și apariția acesteia, cu cadre care filmează geanta și unghiile ei. Printre cele care pot fi reproduse se regăsește „generația zero”. În rest, jigniri și înjurături la adresa tinerei.

Mircea Toma, CNA: „Voi face o autosesizare privind respectarea drepturilor minorilor”

Contactat de HotNews, Mircea Toma, membru al CNA, a declarat că va solicita autosesizarea Consiliului, invocând posibile încălcări ale prevederilor din Codul de reglementare a conținutului audiovizual privind protecția minorilor.

„Voi face o autosesizare pe acest subiect, privind respectarea drepturilor minorilor în programele audiovizuale. Există suspiciunea că au fost încălcate drepturile minorului prin felul în care a fost realizată această înregistrare și difuzarea ei”, a spus Toma.

Acesta a arătat că, din imaginile analizate, eleva a fost abordată de reporter în timp ce vorbea la telefon cu bunica, iar conversația privată a fost inclusă în materialul difuzat.

„Reporterul televiziunii a interpelat adolescenta în timp ce ea vorbea la telefon cu un membru al familiei și a valorificat ceea ce a urmat în postul de televiziune. Avem de-a face cu un minor, iar Codul audiovizual are un capitol întreg dedicat respectării drepturilor minorului”, a explicat membrul CNA.

Potrivit lui Toma, principiul interesului superior al minorului trebuie să prevaleze în astfel de situații.

„Faptul că ea a fost ulterior ținta unor comentarii critice și răutăcioase arată că nu a fost protejată, ci expusă”, a spus acesta.

„Minorul are dreptul la protejarea imaginii și a vieții sale intime, private și familiale. În material este difuzată conversația pe care eleva o avea cu bunica ei, iar aceasta este valorificată într-o dimensiune senzaționalistă”, a declarat Toma.

Întrebat despre acordul familiei, membrul CNA a spus că acest aspect urmează să fie analizat, însă a subliniat că este cert că eleva vorbea la telefon cu bunica în momentul în care reporterul s-a apropiat de ea.

Mircea Toma a adăugat că „tentația senzaționalului este uriașă pentru un ziarist”, însă responsabilitatea profesională impune respectarea drepturilor persoanelor filmate, „cu atât mai mult când sunt minori”.

Expertă în parenting: „Nu cred că eram noi mai buni acum 30 de ani doar pentru că nu existau saloane de unghii”

Urania Cremene, una dintre cele mai cunoscute experte în parenting din România, s-a numărat printre persoanele care au intervenit public în apărarea fetei de 14 ani.

„Din experiența mea și din întâlnirile cu mii de părinți și adolescenți, nu cred că eram noi mai buni acum treizeci de ani doar pentru că nu existau saloane de unghii, filtre de Instagram sau studiouri de tatuaje. Dacă le-am fi avut, probabil că mulți dintre noi am fi arătat foarte asemănător”, a scris aceasta pe Facebook.

Cremene remarcă și faptul că eleva este deja decisă pentru o carieră în cosmetică, „Poate că fata aceasta va deveni un om extraordinar în meseria pe care și-o dorește”, și concluzionează: „să fim mai calzi”.

„Rapid, sute sau chiar mii de adulți au transformat-o pe acea fată în simbolul eșecului societății noastre”, a remarcat și polițistul și autorul Marian Godină, într-o postare pe Facebook.

„Revenind la fată, aceasta a fost brutal de sinceră, a spus că nu a făcut mai nimic la examen. Asta într-o societate plină de impostori cu doctorate copiate sau scrise de alții”, a adăugat el.

„Cine este societatea, dacă nu noi?”

„Mulți spun că fata aceasta este oglinda societății noastre. Poate că au dreptate. Dar cine este societatea, dacă nu noi?”, spune și psihoterapeuta Loredana Dinu.

„Mie nu mi-a atras atenția faptul că și-ar dori un salon. Mie mi-a atras atenția că avea un vis. Că vorbea despre el cu entuziasm”, a adăugat ea.

Specialista a ținut să-i transmită tinerei și un mesaj: „Rămâi aproape de mama și de bunica ta. Învață, muncește și urmează-ți visul, oricare va fi el peste câțiva ani”.

„Copiii ăștia cresc exact în lumea creată de adulții care îi critică”

În comentarii, cei care îi luau apărarea fetei atrăgeau atenția că etichetarea unei generații este greșită.

„Mi se pare puțin ironic cum fiecare generație nouă e tratată ca fiind ‘sfârșitul țării’, de parcă generațiile anterioare au construit o societate fără probleme. Copiii ăștia cresc exact în lumea creată de adulții care acum îi critică. O gafă la un interviu sau niște emoții după un examen nu definesc o întreagă generație. Și sincer, dacă ne uităm în jur la educație, politică, comportament în societate sau pe internet, nu pare că generațiile ‘mai bune’ au făcut chiar totul perfect”, a scris o persoană în comentarii.