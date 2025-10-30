Cum a ajuns un startup suedez de AI să valoreze aproape două miliarde dolari

Legora, o companie suedeză de inteligență artificială care se ocupă de sarcinile juridice repetitive, a ajuns să fie evaluată la 1,8 miliarde dolari, după o rundă de finanțare de 150 milioane dolari. În urmă cu cinci luni compania primise o altă rundă de finanțare, de 80 milioane dolari.

Startupul suedez a fost creat în 2023 și are printre clienți mai multe firme de avocatură de top, cum ar fi Linklaters LLP. Despre Legora au scris publicații precum Bloomberg, BusinessWire și Artificial Lawyer.

Compania automatizează sarcini juridice de rutină, cum ar fi revizuirea contractelor, verificările de tip „due diligence”, dar și cercetarea juridică.

Runda de finanțare vine după câteva luni extrem de bune pentru Legora care, din primăvară până în prezent, și-a crescut baza de clienți de la 250, la 400, iar numărul de piețe pe care operează s-a dublat, de la 20, la 40.

„Observăm o cerere uriașă pentru produsul nostru. Profesioniștii din domeniul juridic din întreaga lume adoptă inteligența artificială într-un ritm fără precedent în activitatea lor”, spune Max Junestrand, CEO Legora.

Compania a fost creată de Max Junestrand și Sigge Labor.

Niciunul dintre cei doi fondatori nu avea pregătire juridică, însă ideea de a înființa Legora le-a venit după ce un prieten avocat s-a plâns că a stat o vară întreagă făcând muncă juridică banală și repetitivă, pentru o mare firmă de avocatură.

Legora folosește o combinație de modele mari de limbaj, însă se bazează în special pe Claude Sonnet 4.5 de la Anthropic. Pe măsură ce modelele de bază devin tot mai sofisticate, Legora și alte startupuri AI devin tot mai bune în redactarea contractelor și la alte sarcini juridice complexe.

Sursa foto: Dreamstime.com