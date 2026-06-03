Cum a câștigat un congresman din SUA alegerile fără să fie văzut în public de trei luni

Republicanul Tom Kean Jr. nu a mai apărut în public din luna martie. Cu toate acestea, el a candidat pentru a obține o nouă nominalizare din partea partidului său în statul New Jersey, potrivit BBC.

Politicianul care nu a mai fost văzut de luni de zile nici la Washington, nici în circumscripția sa din New Jersey și-a asigurat marți nominalizarea Partidului Republican pentru realegere, după ce a primit recent sprijinul președintelui Donald Trump.

„Tom Kean are sprijinul meu complet și total pentru realegere”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „EL NU VĂ VA DEZAMĂGI NICIODATĂ!”.

Kean a candidat fără contracandidat în alegerile primare și nu a avut nevoie să facă campanie electorală. Mass-media americană relatează însă că acesta a lipsit și de la ședințele Congresului, unde a ratat peste 100 de voturi.

La alegerile intermediare din noiembrie, Kean o va înfrunta pe democrata Rebecca Bennett, fost pilot de elicopter în Marina SUA, care a câștigat marți alegerile primare ale partidului său.

„Dispărut” de la Washington, prezent la telefon

Tom Kean a fost văzut ultima oară în public pe 5 martie. Echipa sa a declarat în aprilie că acesta se confruntă cu o problemă medicală, însă absența sa prelungită a devenit un subiect de curiozitate la nivel național în SUA.

În mesajul de susținere postat luni pe Truth Social, Trump a scris că Kean este un „susținător extraordinar al agendei noastre America First” și „lucrează fără încetare”.

La scurt timp după ultimul său vot în Congres, în martie, colegii, oficialii republicani și agențiile de știri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la locul în care se află. Mesajele text au rămas fără răspuns, la fel și solicitările de interviuri.

Un asistent a declarat pentru The New York Times: „Nu există camere de filmat acolo unde se află Tom”.

În declarația publicată de biroul său pe 27 aprilie, acesta a afirmat că se așteaptă să se întoarcă în curând.

„Medicii mei continuă să mă asigure că mă voi recupera complet și că mă voi întoarce foarte curând la meseria pe care o iubesc”, a declarat Kean în comunicatul publicat pe X. „Mă aștept să revin la un program complet și să fiu 100% apt.”

Aproape o lună mai târziu, Kean a participat la un interviu telefonic cu New Jersey Globe și și-a reiterat intenția de a candida pentru realegere și de a se întoarce la viața publică. „Înțeleg necesitatea transparenței publice și apreciez sprijinul alegătorilor mei”, a spus el. „Prevăd că, în următoarele două săptămâni, mă voi întoarce la vot și la campania electorală.”

În timp ce alegătorii au început să voteze marți, Kean nu a fost încă văzut nicăieri. BBC a lăsat un mesaj la biroul său, solicitând un comentariu.

Circumscripția pe care o reprezintă este considerată una indecisă și are o probabilitate ridicată de a oscila între republicani și democrați la fiecare ciclu electoral, scrie BBC.

Această zonă va fi una cheie pe care republicanii trebuie să o păstreze în alegerile intermediare din noiembrie, care vor determina echilibrul de putere în Congres. Democrații urmăresc să îl înlăture din funcție pentru a înclina balanța puterii în favoarea lor.

Având în vedere miza, sprijinul acordat de Trump lui Kean nu este surprinzător. Președintele SUA a susținut frecvent candidați aflați în situații controversate sau deosebite.