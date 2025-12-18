Cum a cheltuit Nuclearelectrica peste 200 de milioane de dolari. Afacerea mini-reactoarelor 

Proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, prezentat drept un pas strategic pentru securitatea energetică a României, a ajuns, la trei ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența unei decizii finale de investiție și o tranzacție imobiliară finalizată în favoarea partenerului privat al companiei de stat Nuclearelectrica.

Proiectul a fost început în 2022, în mandatul ministrului PNL al Energiei Virgil Popescu și continuat de Sebastian Burduja. Argumentul construirii minireactoarelor a fost securitatea energetică a țării.

Proiectul presupune construirea a șase reactoare nucleare de mici dimensiuni la Doicești (Dâmbovița), pe un teren achiziționat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas. L-a cumpărat cu cinci milioane de euro și l-a vândut companiei de proiect, din care face parte și statul, cu aproape 50 de milioane de euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica.

La trei ani de la lansarea acestuia, s-au făcut doar diverse studii de inginerie și proiectare.

Pe terenul de la Doicești, județul Dâmbovița, ar urma să fie construite șase reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR), dezvoltate de compania americană NuScale, fiecare cu o putere de 77 MW, rezultând o capacitate totală de 462 MW, potrivit proiectului. Deocamdată însă, proiectul se află doar în faza a doua de studii de inginerie și proiectare (FEED 2). Construcția propriu-zisă nu este încă sigură, deoarece nu a fost luată încă decizia finală de investiție.

Nuclearelectrica a transmis, la solicitarea HotNews, că până acum s-au cheltuit pentru acest proiect aproximativ 210 milioane de dolari.

Finanțarea a fost asigurată din granturi externe, aporturi în numerar ale acționarilor și împrumuturi acordate de Nuclearelectrica companiei de proiect RoPower Nuclear SA. Această companie a fost înființată de Nuclearelectrica și de partenerul privat Nova Power and Gas.

În compania de proiect RoPower Nuclear SA, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas dețin fiecare câte 50%.

Nuclearelectrica este o companie deținută majoritar de stat, prin Ministerul Energiei (82%), fiind listată și pe bursă.

Cât din această sumă a suportat Nuclearelectrica și cât partenerul privat Nova Power and Gas cu care compania de stat a înființat compania de proiect RoPower Nuclear SA?

Nuclearelectrica a răspuns că, până acum, contribuția partenerului privat a constat în aportul la capitalul social al companiei de proiect RoPower Nuclear. Adică, aproape 20 de milioane lei, ceea ce înseamnă aproximativ 4,6 milioane de dolari, reprezentând jumătatea sa din capitalul social al companiei și terenul pe care l-a vândut, în vară, companiei de proiect din care face parte. În aceste condiții, riscul financiar este preluat de compania de stat. Cu alte cuvinte, banii provin în mare parte din resursele companiei de stat.

Cum a fost cumpărat terenul de la Doicești

Firma Nova Power and Gas era proprietara terenului de la Doicești pe care ar urma să fie construite mini-reactoarele. Acest teren îl cumpărase în 2021, cu câteva luni înainte să fie lansat proiectul. Anul acesta, în vară, a vândut terenul către compania de proiect pe care o deține împreună cu Nuclearelectrica, a precizat compania de stat, la solicitarea HotNews.

Terenul a fost achiziționat în 2021 cu circa 5 milioane de euro și vândut anul acesta cu peste 40 milioane euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica. Suma nu a fost confirmată oficial de Nuclearelectrica. Compania invocă confidențialitatea comercială a contractului.

Nuclearelectrica confirmă că terenul de la Doicești a fost achiziționat în vara anului 2025 de către compania de proiect RoPower Nuclear SA, entitate deținută în cote egale (50%-50%) de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas SRL. Achiziția a fost realizată în baza unei hotărâri AGEA din aprilie 2025, prin care acționarii Nuclearelectrica au mandatat Consiliul de Administrație să aprobe cumpărarea terenului de la Nova Power and Gas, partenerul privat din RoPower.

În aprilie, Ministerul Energiei transmitea, la solicitarea HotNews, că achiziția terenului trebuie realizată înainte de decizia finală de investiție, deoarece este necesară pentru obținerea certificatului de urbanism, a acordului de mediu și a celorlalte autorizații obligatorii. „Deținerea terenului reprezintă o condiție necesară luării deciziei finale de investiție”, susținea Ministerul Energiei.

În urma deciziei din primăvară a acționarilor, „RoPower Nuclear a devenit proprietara amplasamentului în vara anului 2025”, a răspuns Nuclearelectrica pentru HotNews.

Decizia finală de investiție este amânată

Deși terenul a fost achiziționat de RoPower, fiind o condiție esențială, după cum afirma Ministerul Energiei, decizia finală de investiție tot nu a fost luată. Decizia trebuia luată până la finalul lui 2025.

Mai exact, în ciuda îndeplinirii acestei condiții, decizia finală de investiție ar putea fi amânată chiar până în 2027, potrivit declarațiilor făcute în luna august de CEO-ul NuScale, John Hopkins, citate de Profit.

Până atunci, proiectul rămâne în faza de studii, fără garanția că mini-reactoarele vor fi construite în România.

De la centrală pe gaz la proiect nuclear

Nova Power & Gas a cumpărat amplasamentul de la Doicești spre sfârșitul lui 2021 cu scopul declarat de a construi o centrală pe gaze naturale, combinată cu un parc fotovoltaic, potrivit unor răspunsuri trimise către HotNews în martie, anul trecut.

După câteva luni, în februarie-martie 2022, au început discuțiile pentru ca amplasamentul să găzduiască mini-reactoarele nucleare.

Ulterior, în 2022, amplasamentul a fost selectat pentru proiectul SMR, în urma unui studiu realizat de Nuclearelectrica cu un grant de 1,2 milioane de dolari de la USTDA, precum și a unei misiuni de evaluare AIEA.

În septembrie 2022, Nuclearelectrica și Nova au înființat compania de proiect RoPower, deținută în mod egal de cele două companii.

Afacerile cu statul ale Nova Power & Gas

Nova Power & Gas are ca principal domeniu de activitate furnizarea de gaze și este controlată de frații Simion și Teofil Mureșan, împreună cu Marian Pantazescu, prin compania E-INFRA SA, care este unicul acționar.

E-INFRA, acționarul Nova Power&Gas, este implicat alături de compania de stat Transelectrica în proiectul privind cablul de curent continuu de mare capacitate, care trebuia să traverseze Marea Neagră, pentru a conecta România de Georgia.

Lansat la Bucureşti, în 2022, de Guvernul României şi guvernele altor trei ţări, în prezenţa președintelui României de atunci şi al Comisiei Europene, acest proiect energetic a devenit incert, în ultimul an, conform declaraţiilor unor oficiali din sectorul energetic. Proiectul a devenit incert după ce a fost realizat un studiu de fezabilitate. Concluziile acestui studiu de fezabilitate nu au fost făcute publice.

Nova Power a fost una dintre companiile care au primit amenzi record din partea ANRE, în 2024. Compania a fost amendată cu 100 milioane de lei pentru manipularea pieței. Amenda a fost contestată, iar ANRE a pierdut definitiv protestul. HotNews a scris că Departamentul Juridic al instituției a sesizat, zilele trecute, organele de anchetă, cu privire la o posibilă strategie procesuală impusă la nivel de conducere, care a avut ca efect pierderea premeditată a litigiului cu furnizorul Nova Power & Gas.