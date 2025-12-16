EXCLUSIV. Una dintre cele mai bogate instituții de stat din România, ANRE, a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei – spune chiar departamentul juridic al ANRE, care a sesizat DNA 

Arbitrul pieței energiei – ANRE, o instituție care reglementează afaceri de miliarde de euro, se află în centrul unor acuzații interne, care au ajuns la DNA. Departamentul Juridic al instituției a sesizat, zilele trecute, organele de anchetă, cu privire la o posibilă strategie procesuală impusă la nivel de conducere, care a avut ca efect pierderea premeditată a litigiului cu furnizorul Nova Power & Gas.

În februarie 2024, ANRE a anunțat aplicarea celei mai mari sancțiuni din istoria pieței de energie din România: amenzi totale de 537 de milioane de lei pentru patru traderi, Nova Power & Gas, Tinmar Energy, EFT Furnizare și Freepoint Commodities, acuzați de manipularea pieței.

Dintre acestea, Nova Power & Gas a primit o amendă de 100 de milioane de lei, decizie contestată imediat.

În cazul Nova Power & Gas, amenda a fost anulată de instanță

În iunie 2023, Curtea de Apel a decis suspendarea sancțiunii până la soluționarea pe fond, iar în această toamnă procesul a fost pierdut definitiv de ANRE, în urma aplicării strategiei de apărare stabilite la nivelul conducerii, potrivit sesizării penale făcute de departamentul juridic al ANRE către DNA.

Strategia a condus la anularea definitivă a amenzii de 100 de milioane de lei aplicate companiei pentru manipularea pieței de energie, potrivit mai multor angajați din cadrul ANRE, care au explicat situația într-o discuție purtată cu HotNews în condiții de confidențialitate.

Precedentul creat de pierderea definitivă a procesului cu Nova Power & Gas va avea consecințe în cel puțin 26 de dosare similare, susține departamentul juridic al ANRE.

Ei susțin că șefii ANRE au impus strategii procesuale contrare interesului instituției, jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și avertismentelor formulate de juriștii ANRE.

Cum se transformă aceste pierderi de procese în pierderi la bugetul statului

„Oamenii din departamentul juridic cred că vor fi pierdute toate procesele deschise în urma investigațiilor ANRE pe manipularea pieței”, au precizat pentru HotNews sursele amintite.

Amenzile contravenționale aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat. Astfel, pierderea acestor procese ar genera prejudicii financiare de ordinul a sute de milioane de euro la bugetul statului, au precizat pentru HotNews sursele din cadrul instituției care reglementează piața energiei.

De ce a fost sesizat DNA

Departamentul Juridic al ANRE a decis sesizarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru a analiza modul în care aceste strategii procesuale au fost stabilite și impuse, consecințele generate și eventualele prejudicii aduse intereselor statului și autorității instituționale a ANRE.

Printre consecințe sunt enumerate și compromiterea funcționării corecte a pieței energiei. “Un astfel de comportament al ANRE ar fi haos pe piața energiei, companiile nu vor mai putea fi sancționate pentru manipularea pieței”, au explicat pentru HotNews oamenii din ANRE.

HotNews a solicitat puncte de vedere atât din partea ANRE, președintelui instituției, cât și a companiei Nova Power & Gas, însă până la momentul publicării acestui articol, niciuna dintre părți nu a transmis un răspuns oficial.

Afacerile Nova Power & Gas cu statul

Nova Power & Gas are ca principal domeniu de activitate furnizarea de gaze și este controlată de frații Simion și Teofil Mureșan, împreună cu Marian Pantazescu, prin compania E-INFRA SA, care este unicul acționar.

Nova Power & Gas a fost și proprietarul terenului de la Doicești, județul Dâmbovița, pe care compania de stat Nuclearelectrica intenționează să construiască mini-reactoarele nucleare NuSCale.

În primăvară, Ministerul Energiei a cerut acționarilor Nuclearelectrica să fie de acord cu achiziționarea, prin compania RoPower, a terenului deținut Nova Power & Gas. Acționarii au aprobat această afacere. Sumele necesare investiției imobiliare nu au fost făcute încă publice, însă urmau să fie asigurate de către Nuclearelectrica, prin împrumut.

Nova Power & Gas deține o participație de 50%, alături de Nuclearelectrica, în compania de proiect RoPower care i-a achiziționat terenul de la Doicești.

E-INFRA, acționarul Nova Power&Gas, este implicat alături de compania de stat Transelectrica, în proiectul privind cablul de curent continuu de mare capacitate, care trebuia să traverseze Marea Neagră, pentru a conecta România de Georgia.

Lansat la Bucureşti, în 2022, de Guvernul României şi guvernele altor trei ţări, în prezenţa președintelui României de atunci şi al Comisiei Europene, acest proiect energetic a devenit incert, în ultimul an, conform declaraţiilor unor oficiali din sectorul energetic. Proiectul a devenit incert după ce a fost realizat un studiu de fezabilitate. Concluziile acestui studiu de fezabilitate nu au fost făcute publice.