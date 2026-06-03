Cum a construit Pepsi o capsulă a timpului la Art Safari cu sucuri răcite în cadă şi reclame retro

Ți s-a întâmplat vreodată să vezi o sticlă, o reclamă sau un obiect vechi care te trimite instant înapoi în timp? Pentru o generație întreagă, doza de Pepsi a avut exact efectul acesta. A fost asociată cu vacanțele la mare, cu petrecerile de acasă, cu gustul greu de găsit al anilor ’80, cu libertatea văzută în filme și, mai târziu, cu cultura pop de după 1990.

Această memorie colectivă a devenit punctul de pornire al expoziției „Doza de Amintiri Offline”, deschisă la Art Safari între 28 mai și 28 iunie 2026. Pepsi marchează astfel 60 de ani de prezență în România printr-un traseu construit din instalații, obiecte, imagini, arhive și mărturii, care urmăresc felul în care un brand a devenit reper cultural pentru mai multe generații.

Citește continuarea articolului pe b365.ro

Articol susținut de Pepsi România