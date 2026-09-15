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Actualitate

Cum a degenerat protestul din Piața Victoriei și ce l-a „enervat” pe CTP în relatările televiziunilor. „Huliganii chiar au stat pe «sec» cam mult”

Vladimir Ionescu
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Cristian Tudor Popescu a explicat cum consideră el că a degenerat protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei și susține că violențele au fost comise de „huligani”, nu de protestatarii propriu-ziși.

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