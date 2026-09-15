Cum a degenerat protestul din Piața Victoriei și ce l-a „enervat” pe CTP în relatările televiziunilor. „Huliganii chiar au stat pe «sec» cam mult”

Cristian Tudor Popescu a explicat cum consideră el că a degenerat protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei și susține că violențele au fost comise de „huligani”, nu de protestatarii propriu-ziși.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus, marți seară, la B1 TV, că doar oierii și ciobanii pot fi numiți „protestatari” la un eveniment precum cel care a avut loc marți în Piața Victoriei și că l-a „enervat” că televiziunile au folosit același termen pentru a-i descrie pe cei care au comis violențe.

„Pot fi numiți «protestatari» doar cei cu meseria de oier, de cioban. Ceilalți, vreo 500 de inși, 1.000, cei care au aruncat cu pietre, cu garduri în jandarmi, au comis toate aceste violențe, au fost numiți pe la televiziuni, astăzi, spre enervarea mea, «protestatari». Ei nu sunt protestatari. Sunt huligani. Acești oameni fac lucrul ăsta de ani și ani de zile, unii sunt cunoscuți, sunt «consacrați» în postura asta, de bătăuș, și care vin aici ca să își facă «meseria». Chiar au stat pe «sec» cam mult, n-au mai avut prilejul să se satisfacă cu astfel de violențe”, a declarat gazetarul.

Pe de altă parte, el consideră că „nici oierii nu au fost în regulă”.

„De aceea, a degenerat acest protest. Pentru că, întâi, nu au vrut să fie un protest autorizat, în care să se declare numărul de participanți, să se declare organizatorul sau organizatorii. Din câte am înțeles, nicio organizație profesională a crescătorilor de ovine și caprine nu a organizat și nu a participat la acest protest, să îi spunem. Apoi, au ajuns în piață cu bâtele. De ce aveai nevoie de bâte la un protest pe care îl revendicai ca «pașnic» înainte să intri în piață?”, a continuat CTP.

Ce a spus despre comparațiile cu protestul din 10 august 2018

În opinia lui CTP, există mai multe aspecte care diferențiază manifestația de astăzi de protestul antiguvernamental din 10 august 2018, o comparație făcută de AUR într-un comunicat de presă.

„Seamănă, dar nu răsare. Pentru că acei oameni din 10 august, vă reamintesc, în mare majoritate, erau veniți din străinătate, erau din diaspora (…). Oamenii aceia protestau împotriva guvernului Dragnea, pe considerente, să le spunem, politice, considerente de democrație, de libertate, de respectare a statului de drept, și au fost reprimați de acei jandarmi ai căror șefi nu au fost nici până în ziua de astăzi pedepsiți – dimpotrivă, au fost achitați, onor justiția lui Nicușor Dan (…). Or, acum, avem o manifestație anti-Bruxelles, adică în sens invers”, a mai susținut CTP.