Mobilizare pentru protestul fermierilor de azi din fața Guvernului. Sunt așteptați mii de oameni / AUR anunță, în paralel, ziua porților deschise la partid, lângă Piața Victoriei

Un amplu protest este anunțat de fermierii români pentru marți în Piața Victoriei, acțiune care nu a fost autorizată, a anunțat Jandarmeria Română.

În aceeași zi cu protestul fermierilor, AUR a spus că organizează ziua porților deschise la sediul partidului din București, sediu aflat chiar lângă Piața Victoriei.

Nemulțumirile fermierilor sunt legate de prelungirea interdicției de export ovine vii până la data de 31 decembrie 2026, măsură luată din cauza focarelor de pesta micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină, potrivit portalului Agroinfo.

„România s-a trezit, ne vedem la București în Piața Victoriei, în fața guvernului să fim uniți alături de fermieri și de ciobani”, este unul dintre multele mesaje care au mobilizat în ultimele zile participanții la protestul ce urmează a se desfășura marți în Capitală.

Mesajele care îndeamnă la participarea la acțiunea fermierilor au fost distribuite masiv pe grupuri. „Haideți să ne asigurăm că este un eveniment cunoscut și ca vom fi multi la protest. Share”, este îndemnul lansat de pagina de Facebook „Convoiul pentru libertate”.

Printre mesajele distribuite pe rețelele sociale este vehiculată și o cifră privind numărul de participanți: 200.000 de persoane.

Printre cei care promovează protestul fermierilor se află și susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. O parte dintre participanții la întâlnirea lui Călin Georgescu din județul Vaslui și-au dat întâlnire la evenimentul organizat în 15 septembrie în Piața Victoriei.

„Mesajul nostru e foarte clar”

Protestul nu este autorizat, potrivit jandarmeriei și nici nu este asumat în mod oficial. Unul dintre fermierii care au mobilizat participanții la manifestația din Piața Victoriei este Ionică Sterp, un crescător de oi din județul Sibiu.

Cunoscut în mediul online drept „Ionică Ciobanu” acesta a transmis, în ultimele zile, mai multe mesaje live pe Facebook prin care încurajează fermierii să vină marți la București.

„Mesajul nostru e foarte clar: să nu mai omoare animalele la oameni!Ne omoară animalele și nu ne mai despăgubește nimeni. Am ajuns bătaia de joc la conducerea României. Nu fac politică. Cine mă știe, știe că de 9 ani nu am lucrat pentru binele personal, am lucrat pentru oaie. Și acum, în al 12-lea ceas s-au trezit să ne spună că se redeschide exportul. Da, redeschide exportul, dar ținta Europei este să ne lase fără animale”, susține oierul, într-un live transmis luni pe Facebook.

Sterp susține că a plecat la București, împreună cu alți fermieri, și că vor prezenta Guvernului „ o listă foarte scurtă de revendicări”. El mai anunță și că fermierii ar putea protesta mai multe zile în fața Guvernului.

„Nu plecăm pentru o zi, ci pentru mai multe zile, vrem să fim solidari și cu cei care se ocupă cu apicultura, cu legumicultorii. La toți ne-a ajuns cuțitul la os, voi nu vedeți ce taxe și biruri ne-au pus aceștia în spate? M-au sunat Crescători de vaci din Apuseni, ciobani de la Satu Mare care mi-au spus că au fost sunat de asociații să stea acasă. Noi mergem pașnici, nu mergem să dăm în cap la nimeni. Dormim în cojoace acolo. Dacă trebuie, stăm săptămâni”, a mai spus Sterp.

Zilele AUR, în paralel cu protestul

Mesajele distribuite pe Facebook de susținătorii protestului fermierilor menționează că acesta va începe la ora 10:00.

În paralel cu manifestația din Piața Victoriei, partidul AUR organizează un eveniment, sub titulatura „Ziua porților deschise” la care sunt așteptate autobuze cu simpatizanți din toată țara.

Evenimentul formațiunii politice începe la ora 09:00 și va avea loc la sediul central al AUR, în imediata apropiere a Pieței Victoriei, unde va avea loc protestul anunțat de fermieri.

Avertismentul jandarmilor

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților la adunarea publică ce se va desfășura marți în Piața Victoriei. Vor fi instituire filtre pentru controlul corporal și al bagajelor.



„În vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine’, se arată într-un comunicat transmis luni de Jandarmeria Capitalei.



Jandarmeria va avea în Piața Victoriei echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică.



În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei.



Jandarmeria subliniază că, din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite la adunarea publică accesul persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest.



„Din rațiuni de siguranță publică, recomandăm participanților să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase. Pentru prevenirea unor situații de risc, pe traseele care converg către locul de desfășurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor efectua controlul corporal și al bagajelor. Această măsură are un caracter preventiv și este adoptată pentru protecția și siguranța tuturor participanților și a celorlalți cetățeni”, a mai transmis Jandarmeria.