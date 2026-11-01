Cum a devenit Coreea de Nord o superputere în criminalitatea cibernetică

Furtul de 6,3 miliarde de dolari de la Binance scoate la iveală un mecanism „de stat” de recrutare, instruire și atac cibernetic care oferă Phenianului un consistent aport valutar.

Una dintre cele mai izolate țări din lume a găsit o modalitate de a ajunge la seifurile digitale ale economiei globale.

Coreea de Nord a construit un mecanism care combină organizarea militară , antrenamentul sistematic și furtul de miliarde, scrie presa elenă . Cel mai recent atac asupra Binance arată cât de departe poate merge.

FBI a dat vina sâmbătă pe TraderTraitor , un grup de hackeri legați de Phenian, pentru furtul a 6,3 miliarde de dolari în criptomonede de la cea mai mare bursă de active digitale din lume, ceea ce îl face cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată și cel mai mare jaf din toate timpurile.

Suma corespunde cu aproape o cincime din venitul național brut al Coreei de Nord — o comparație care surprinde importanța acestor afaceri pentru un regim aflat sub sancțiuni internaționale.

Breșa care a mobilizat întreaga piață

Binance încă investighează modul în care atacatorii au furat peste 6 miliarde de dolari joi noaptea.

Ancheta inițială a descoperit o breșă de securitate pe laptopul unui inginer , dar compania a anunțat ulterior că au fost descoperite și alte puncte de intrare.

După suspendarea depozitelor și retragerilor , platforma a declarat că a izolat infrastructura compromisă, a revocat autorizațiile afectate și a adăugat verificări de securitate.

Într-o actualizare ulterioară, duminică, a declarat că a acoperit deja 6 miliarde de dolari din suma afectată și că va relua treptat retragerile.

Alarma s-a răspândit și la alte burse. Coinbase a făcut modificări de precauție la sistemele sale de stocare offline, Gemini a adăugat alerte și restricții privind potențialele mișcări de fonduri, iar Kraken a anunțat că monitorizează situația.

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Mai întâi fură, apoi șterg urmele

Extragerea doar activelor digitale este prima etapă . Urmează efortul de a le legaliza și utiliza.

Potrivit FBI, autorii convertesc datele furate în principal în Ether, criptomoneda rețelei Ethereum. Autoritățile americane se așteaptă să utilizeze apoi alte aplicații financiare și servicii de schimb instant pentru conversii ulterioare.

Firma de analiză a tranzacțiilor Chainalysis a detectat, de asemenea, utilizarea automatizării pentru a muta fonduri furate prin rețeaua Tron.

Cuantumul unui furt, însă, nu este automat echivalent cu suma pe care făptuitorul o poate folosi în cele din urmă. Transportul , ascunderea rutei și conversia activelor constituie o afacere separată, pe care autoritățile și companiile de monitorizare a tranzacțiilor încearcă să o oprească.

Educația începe foarte devreme

În spatele atacurilor se află o investiție multianuală a statului în formarea tehnică.

După cum descrie Financial Times, Coreea de Nord identifică studenții cu performanțe ridicate la matematică și științe de la o vârstă fragedă . Tinerii selectați urmează trei până la cinci ani de pregătire avansată în tehnologie și război cibernetic, în timp ce cei mai buni continuă programe universitare specializate.

La Colegiul Moranbong din Phenian , un raport al Comisiei pentru Drepturile Omului din Coreea de Nord descrie un program de cinci ani care combină studii militare , hacking și decriptare . Unele cadre de elită primesc instruire suplimentară în China și Rusia.

Agenția de informații din Coreea de Sud estimează că aproximativ 8.400 de persoane sunt implicate în operațiunile de război cibernetic ale țării. Numărul include personalul de asistență tehnică și nu se referă exclusiv la hackeri.

Misiune de stat, fără teama de persecuție în țară

Fostul viceministru sud-coreean al Apărării, Shin Beom-chol, îi descrie pe hackerii nord-coreeni, conform FT, ca fiind deosebit de agresivi și pricepuți, cu antrenament sistematic și o misiune de a asigura valută pentru regim.

Acoperirea statului este un avantaj crucial. După cum explică experții, cei implicați nu se tem de urmărirea penală în propria țară pentru atacuri împotriva organizațiilor străine. Acest lucru le permite să acționeze cu mai multă îndrăzneală.

Deși cooperarea cu Rusia a consolidat economia Phenianului, prin furnizarea de arme și trupe pentru războiul din Ucraina în schimbul banilor, combustibilului și altor plăți, căutarea de resurse suplimentare continuă.

Conform Chainalysis, în 2025 hackerii nord-coreeni au furat aproximativ 2 miliarde de dolari , o sumă care a corespuns cu aproximativ 60% din totalul global al furturilor de criptomonede și a crescut cu 51% față de 2024.

De la Sony la furtul de miliarde

Atenția internațională s-a îndreptat asupra operațiunilor cibernetice nord-coreene în 2014, odată cu atacul asupra Sony Pictures. Acesta a fost asociat pe scară largă cu filmul „Interviul”, o comedie despre un complot fictiv de asasinare a lui Kim Jong Un.

Aceasta a fost urmată în 2016 de furtul a 81 de milioane de dolari de la banca centrală a Bangladeshului, pe care procurorii americani l-au atribuit Coreei de Nord.

Trecerea la criptomonede a crescut dramatic sumele:

În 2022, grupul Lazarus, susținut de stat, era suspectat că a furat aproximativ 620 de milioane de dolari din rețeaua Ronin.

În 2024, anchetatorii americani și japonezi au învinuit TraderTraitor pentru furtul a 308 milioane de dolari de la DMM Bitcoin, după ce au fraudat un angajat al unei companii de portofele digitale.

În februarie 2025, FBI a atribuit furtul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari de la Bybit hackerilor nord-coreeni.

Phenianul a respins anterior acuzațiile de implicare în infracțiuni cibernetice, numindu-le calomnioase.

A doua cale: Un loc de muncă într-o companie străină

Jafurile digitale nu sunt singura metodă de strângere de bani.

Nord-coreenii și-au asigurat în secret posturi de muncă la distanță la companii străine, canalizându-și salariile către regim. În unele cazuri, accesul pe care îl obțin la sistemele corporative este folosit și pentru a facilita atacuri.

Departamentul de Justiție al SUA estimează că astfel de lucrători s-au infiltrat în peste 300 de companii americane între 2020 și 2024, aducând cel puțin 6,8 milioane de dolari Phenianului.

Unde se duc banii?

Îngrijorarea autorităților depășește pierderile suferite de burse. Experții leagă veniturile din furtul cibernetic de finanțarea ambițiilor militare ale Coreei de Nord.

Într-un raport din martie 2024, observatorii ONU ai sancțiunilor au declarat că investighează 58 de presupuse atacuri nord-coreene asupra unor companii de criptomonede între 2017 și 2023, în valoare totală de aproximativ 3 miliarde de dolari, ale căror venituri se presupune că au contribuit la dezvoltarea de arme.

Inteligența artificială adaugă o nouă dimensiune, facilitând identificarea punctelor slabe și automatizarea atacurilor. Pentru Phenian, care a investit deja în instruirea oamenilor și organizarea operațiunilor, aceasta reprezintă un potențial multiplicator de putere.

Cazul Binance arată amploarea amenințării: un mecanism susținut de stat poate viza fonduri digitale concentrate și poate provoca, într-un singur atac, pierderi comparabile cu o parte semnificativă a economiei țării care îl susține.