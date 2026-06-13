Cum a devenit o melodie lansată în urmă cu 15 ani imnul viral al speranțelor Bosniei pentru Cupa Mondială: „Fanii i-au dat un nou sens”

Versurile de început nu ar putea fi mai clare: „Sunt din Bosnia; du-mă în America”. Însă, prin reinterpretarea piesei sale clasice „USA”, trupa bosniacă Dubioza Kolektiv a transformat un cântec despre deziluzia faţă de Visul American într-un imn viral care alimentează visurile Bosniei legate de Cupa Mondială, relatează AP, conform News.ro.

Înaintea meciului dintre Bosnia şi Canada, membrii trupei care combină mai multe genuri s-au întâlnit cu jurnaliştii Associated Press în cartierul din Sarajevo unde au filmat noul videoclip pentru melodia antrenantă, cu un puternic accent pe acordeon, intitulată acum „I Am From Bosnia, Take Me to America”.

În mai puţin de trei săptămâni, videoclipul care celebrează rădăcinile clasei muncitoare din fotbal a înregistrat aproape 2 milioane de vizionări pe YouTube — pe lângă cele 26 de milioane de vizionări pe care piesa originală „USA”, lansată în 2011, le-a acumulat de-a lungul anilor.

„Este o poveste interesantă modul în care această melodie a ajuns la a doua, a treia şi a patra sa interpretare în aceşti 15 ani”, comentează Vedran Mujagić, basistul formaţiei care a integrat cauzele politice şi sociale în identitatea sa. „A evoluat de la o abordare satirică a imigraţiei şi a Visului American şi s-a transformat într-un vis legat de fotbalul american pentru întreaga naţiune.”

Bosnia-Herţegovina participă pentru a doua oară la o Cupă Mondială, un obiectiv care părea odată improbabil.

„Când oamenii preiau controlul, îi dau un nou sens şi apoi devine a lor. Nu mai este a noastră”

La sfârşitul lunii aprilie, însă, golul marcat în prelungiri de Bosnia împotriva Ţării Galilor a propulsat echipa către o victorie la loviturile de departajare, performanţă pe care avea să o repete câteva zile mai târziu împotriva Italiei. Membrii trupei au fost surprinşi când fanii au desfăşurat un banner pe care erau imprimate versurile lor, cântându-le ca pe un strigăt de luptă.

„La început, a fost doar o glumă, dar ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că fanii au conferit un sens cu totul nou vechiului cântec, iar acesta este cel mai bun lucru pentru trupă sau pentru melodie: când oamenii preiau controlul, îi dau un nou sens şi apoi devine a lor”, spune Brano Jakubović. „Nu mai este a noastră.”

Piesa originală „USA” este la fel de ritmată şi de antrenantă — e greu să nu te plimbi pe străzi fredonând: „Nu mai pot aştepta, du-mă în Statele Unite / Du-mă la Golden Gate, mă voi integra” — dar dorinţa arzătoare a protagonistului de a fugi se transformă rapid în deziluzie faţă de viaţa din afara Balcanilor.

Trupa a decis să lanseze o versiune actualizată a ceea ce Jakubović descrie drept un „cântec tipic al imigranţilor”, compunând un text nou, potrivit pentru un imn al fotbalului. În timp ce „USA” este în engleză, această versiune este în mare parte în bosniacă — „ca oamenii să înţeleagă”.

Noul vers preferat al lui Jakubović reprezintă o ocazie de a elimina ceva ce bântuie ţara încă de la Cupa Mondială din 2014: „Iar golul acela împotriva Nigeriei, acela nu a fost niciodată ofsaid.”

„Fotbalul în acest moment este mult mai mult decât un simplu joc, este o speranţă şi este, în esenţă, o chestiune politică, deoarece a reunit toţi oamenii din Bosnia, ceea ce de obicei nu se întâmplă”, spune Jakubović.