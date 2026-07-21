Cum a devenit un fost deținut actor într-un serial de succes de la Pro TV.  „În momentul în care intrau să filmeze, se închidea totul în penitenciar”

Radu Giovani, fost deținut care a petrecut șase ani în închisoare pentru copiere de carduri, joacă acum în serialul „Trafic”, de la Pro TV. El a povestit, în podcastul „OBAE ca un duș rece”, realizat de Petrișor Obae, că în perioada în care era încarcerat la Penitenciarul Rahova urmărea chiar filmările pentru producțiile lui Anghel Damian, a scris marți Pagina de Media.

„Nimic nu e întâmplător. Veneau să filmeze „Tătuţu” în penitenciar când eu eram arestat”, povesteşte Giovani.

„Erau perioade în penitenciar în care se dădea stingerea la 10-10 jumătate. Ne uitam la Kanal D la seriale turceşti. Ne uitam şi la „Vlad” când a apărut. Serialul „Clanul” a făcut senzaţie în penitenciar”, își amintește acesta.

„Venise şi Sergiu Costache în penitenciar, este prietenul meu, am fost în acelaşi liceu. Mă uitam aşa şi vedeam că toată lumea îl felicita pe Tătuţu şi strigau după el la geamuri – Tă-tu-ţu! Tă-tu-ţu!”, mai povesteşte Giovani.

Giovani a explicat și ce se întâmpla în penitenciar atunci când echipa Pro TV venea pentru filmări.

„În momentul în care intrau cei de la de la Pro TV să filmeze, se închidea totul în penitenciar. Nu se mai ieşea la aer, nu se mai ieşea pe afară, nimic de genul acesta”, a mai spus el.